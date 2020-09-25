أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 شتنبر 2020 السيد العثماني : المغرب أبرم اتفاقيات مع شركتين مصنعتين للقاح ضد فيروس كوفيد -19

الخميس 24 سبتمبر، 2020

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن المغرب أبرم اتفاقيات مع شركتين مصنعتين للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى يستفيد المغاربة من التلقيح.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني قال في كلمته الافتتاحية إن العالم بأسره ما زال يعيش على وقع جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا في عدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا في عدد الوفيات جراءها.

وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد أنه « مع وجود تنافس دولي قوي للوصول إلى إيجاد تلقيح ناجع، فإن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنعين اثنين »، موضحا أن الامر يتعلق بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية، « وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات ».

السيد أمزازي يستعرض سير الدخول الدراسي وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار في ظل الطوارئ الصحية

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، يوم الخميس أمام مجلس الحكومة، عرضا حول سير الدخول الدراسي 2021-2020 وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح السيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه أبرز في مستهل عرضه أن الدخول التربوي 2020-2021 يأتي في سياق خاص تطبعه وضعية وبائية مقلقة وغير مستقرة على غرار باقي دول العالم، مؤكدا أنه، بالرغم من ذلك، فقد واصلت الوزارة تنزيل برنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة، نصره الله، ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنفيذ البرنامج الحكومي.

كما أبرز الوزير أنه تم العمل على تأمين الحق الأساسي والدستوري في التمدرس من خلال رفع تحدي انطلاق الموسم الدراسي في 7 شتنبر الحالي، وتنظيم الامتحانات المؤجلة برسم الموسم الدراسي 2020- 2019 في ظروف آمنة خلال شهر شتنبر الحالي وبداية شهر أكتوبر المقبل، وكذا ترصيد ومواصلة مجهود السنة الماضية فيما يتعلق باعتماد آلية التعليم عن بعد وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا – كوفيد 19 ومع استحضار العواقب الوخيمة التي يمكن أن تمس التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين.

وأشار السيد أمزازي في عرضه إلى أنه من المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ على مستوى التعليم المدرسي 8 ملايين و704 آلاف و409 تلميذة وتلميذ، من بينهم 776 ألف و409 تلميذة وتلميذ جددا بالسنة الأولى ابتدائي.

وتفعيلا للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، يضيف الوزير، ارتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي هذه السنة ليصل إلى أكثر من 910 ألف طفل(ة) مع توقع التحاق حوالي 140 ألف طفل(ة) جديد(ة).

وحسب السيد أمزازي، فقد سخرت الوزارة لاستقبال التلاميذ 179 مؤسسة جديدة بما فيها المدارس الجماعاتية والداخليات، وعبأت ما يناهز 310 ألف و183 أستاذ وإداري منهم 15 ألف أستاذ(ة) جديد من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتفعيلا للقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 على مستوى بعض العمالات والأقاليم والأحياء، قال الوزير إنه تم اعتماد نمط التعليم عن بعد على مستوى 2265 مؤسسة تعليمية، تضم أكثر من 972 ألف تلميذة وتلميذا، مضيفا أنه تم أيضا إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذة وتلميذ، على إثر اكتشاف حالات إيجابية بها همت 413 تلميذ(ة) و807 أستاذ(ة) و129 إطار بهيئة الإدارة التربوية و79 من الأطر الأخرى.

وأكد السيد أمزازي أن عملية تتبع سير الدخول المدرسي التي قامت بها 816 لجنة إقليمية مكنت من زيارة 4821 مؤسسة عمومية وخصوصية.

وعلى مستوى التكوين المهني، كشف الوزير أن عدد المتدربين الجدد سيبلغ 282 ألف و730 متدربة ومتدربا، مشيرا إلى أن الوزارة سخرت لاستقبالهم 17 مركزا جديدا و8 داخليات.

أما بخصوص التعليم العالي، فسيبلغ العدد الإجمالي للطلبة مليونا و79 ألف و329 طالب(ة)، فيما سيبلغ عدد الطلبة الجدد برسم هذا الموسم حوالي 296 ألف طالب(ة)، كما سيتم فتح مؤسستين جامعيتين و3 أحياء جامعية.

من جهة أخرى، استعرض السيد أمزازي مستوى تقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك انطلاقا من سيرورة تفعيل هذه المقتضيات التي عرفت في فبراير 2020 تحيين حافظة المشاريع الاستراتيجية والتي تضم 18 مشروعا موزعة على 3 مجالات.

وخلص البلاغ إلى أنه بخصوص المخطط التشريعي والتنظيمي، فقد ذكر الوزير بأنه يتضمن 81 نصا تشريعيا وتنظيميا من بينها 21 مشروعا مبرمجا خلال سنة 2020.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.

وأوضح السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا بالبلاد.

وأضاف أنه من أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبهدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، فقد أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة.

المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.393 يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وقال السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن أهم محاور مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تتمثل في إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وتتمثل محاور مشروع المرسوم أيضا، يضيف الوزير، في تحديد، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، الحصة الواجب دفعها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

وأوضح السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار رغبة المملكة المغربية في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون، يهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما في ما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح السيد السعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد توفيق السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة -جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والسيد محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

أما على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن، يضيف السيد أمزازي، فإن الأمر يتعلق بالسيد عبد العالي لفداوي ، مدير المعادن و الهيدروكاربورات.

(ومع 24/09/2020