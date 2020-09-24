تعازينا للأستاذ عبد الرحمن بوشيخي في وفاة ابنته

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة ابنة الأستاذ سي عبد الرحمن البوشيخي ـ استاذ الرياضيات سابقا بثانوية عبد المون بوجدة ـ ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم الى صديقنا العزيز سي عبد الرحمن ولكافة اسرته الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وان يدخلها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا …كما نسأله تعالى ان يلهم ذويها الصبر والسلوان ، وانا لله وانا اليه راجعون

قدماء اساتذة واداريي ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة