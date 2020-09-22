شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة بفيلات اقتصادية بسلوان

اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ـ عملية العرفان ـ الشطر 2ب فيلات اقتصادية بسلوان تعلن شركة العمران جهة الشرق ، عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من فيلات اقتصادية بعملية العرفان الشطر 2 ـ ب بسلوان ، بحالتها الراهنة وبأثمنة تحفيزية فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناظور بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان . ـ تاريخ ايداع طلبات الاستفادة : من 21 شتنبر 2020 الى 16 اكتوبر 2020 ـ آخر أجل لايداع طلبات الاستفادة 16 اكتوبر 2020 على الساعة 4 ـ لجنة فرز طلبات الاستفادة : 19 أكتوبر 2020 على الساعة 10 بحضور موثق
شركة العمران جهة الشرق العنوان : وكالة العمران الناظور ، حي الفتح سلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني صوناصيد ـ الهاتف : 0536358557 ـ الفاكس : 0536358486 شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران
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