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شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة بفيلات اقتصادية بسلوان

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اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ـ عملية العرفان ـ الشطر 2ب فيلات اقتصادية بسلوان
تعلن شركة العمران جهة الشرق ، عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من فيلات اقتصادية بعملية العرفان الشطر 2 ـ ب بسلوان ، بحالتها الراهنة وبأثمنة تحفيزية
فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناظور بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان .
ـ تاريخ ايداع طلبات الاستفادة :
من 21 شتنبر 2020 الى 16 اكتوبر 2020
ـ آخر أجل لايداع طلبات الاستفادة
16 اكتوبر 2020 على الساعة 4
ـ لجنة فرز طلبات الاستفادة :
19 أكتوبر 2020 على الساعة 10 بحضور موثق

شركة العمران جهة الشرق
العنوان : وكالة العمران الناظور ، حي الفتح سلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني صوناصيد
ـ الهاتف : 0536358557
ـ الفاكس : 0536358486
شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران

 
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