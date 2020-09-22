شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة بفيلات اقتصادية بسلوان

اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ـ عملية العرفان ـ الشطر 2ب فيلات اقتصادية بسلوان

تاريخ ايداع طلبات الاستفادة

آخر أجل لايداع طلبات الاستفادة

لجنة فرز طلبات الاستفادة