شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ، عملية النور سكن اجتماعي فردي ب 250000 درهم ببوعرفة

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي الفردي بعملية النور ببوعرفة فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بالعنوان المذكور اسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، مصحوبين بالوثائق التالية : ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ـ شهادة استحقاق المشتري (ة) من اعفاء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السكن الاجتماعي مسلمة من طرف مصلحة الضرائب تاريخ تقديم الطلبات : ـ من 17 شتنبر 2020 الى 09 اكتوبر 2020 آخر اجل لتقديم الطلبات : ـ 09 أكتوبر 2020 على الساعة الرابعة لجنة فرز طلبات الاستفادة : 12 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة بحضور موثق للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143 ـ شركة العمران جهة الشرق العنوان : وكالة العمران بوعرفة ، شارع زايد بن سلطان طريق جرادة وجدة
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