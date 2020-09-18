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شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ، عملية النور سكن اجتماعي فردي ب 250000 درهم ببوعرفة

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تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي الفردي بعملية النور ببوعرفة
فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بالعنوان المذكور اسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، مصحوبين بالوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ شهادة استحقاق المشتري (ة) من اعفاء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السكن الاجتماعي مسلمة من طرف مصلحة الضرائب
تاريخ تقديم الطلبات :
ـ من 17 شتنبر 2020 الى 09 اكتوبر 2020
آخر اجل لتقديم الطلبات :
ـ 09 أكتوبر 2020 على الساعة الرابعة
لجنة فرز طلبات الاستفادة :
12 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة بحضور موثق
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143
ـ شركة العمران جهة الشرق
العنوان : وكالة العمران بوعرفة ، شارع زايد بن سلطان طريق جرادة وجدة

 
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