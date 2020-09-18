شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة ، عملية النور سكن اجتماعي فردي ب 250000 درهم ببوعرفة

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن انطلاق عملية ايداع طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي الفردي بعملية النور ببوعرفة

فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بالعنوان المذكور اسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، مصحوبين بالوثائق التالية :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ شهادة استحقاق المشتري (ة) من اعفاء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السكن الاجتماعي مسلمة من طرف مصلحة الضرائب

تاريخ تقديم الطلبات :

ـ من 17 شتنبر 2020 الى 09 اكتوبر 2020

آخر اجل لتقديم الطلبات :

ـ 09 أكتوبر 2020 على الساعة الرابعة

لجنة فرز طلبات الاستفادة :

12 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة بحضور موثق

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143

ـ شركة العمران جهة الشرق

العنوان : وكالة العمران بوعرفة ، شارع زايد بن سلطان طريق جرادة وجدة