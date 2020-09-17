عمالة وجدة : إغلاق المساحات الكبرى والأسواق والمركبات والمحلات التجاربة والخدماتية ومحلات تجارة القرب والمقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة ليلا

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

ولاية جهة الشرق

عمالة وجدة أنجاد

الكتابة العامة

بعد الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 بتراب عمالة وجدة انكاد، ومن أجل الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين ومواجهة تفشي وباء كورونا، وبناء على مقتضيات حالة الطوارئ الصحية ،قررت السلطات الولائية على مستوى عمالة وجدة انكاد، إغلاق المساحات الكبرى والأسواق والمركبات والمحلات التجاربة والخدماتية ومحلات تجارة القرب والمقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة ليلا، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020، ويستثنى من هذا القرار الصيدليات والعيادات والمختبرات والمصحات الطبية التي ستبقى أوقات عملها دون تغيير.

وجندت السلطة أعوانها من أجل إخبار المواطنين والتجار، بالقرار الجديد ، وكل مخالفة له ، سيؤدي للإغلاق المؤقت للمحل. ويبقى هذا القرار ساري المفعول إلى حين تحسن الوضعية الوبائية على مستوى العمالة.

وستقوم بالسهر على تطبيق هذا القرار السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية والدرك الملكي والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة كل في دائرة اختصاصه.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية، تواصل تعزيز وتكثيف حملات التحسيس والتوعية على مستوى مختلف الجماعات الترابية التابعة للعمالة، وكذا تعزيز التدابير الوقائية على مستوى الإدارات العمومية والأوساط المهنية، وذلك من أجل بث الوعي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بالاحترازات الصحية، والحد من تفشي وباء كورونا.