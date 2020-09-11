عدد الاصابات بكورونا ـ كوفيد 19 ـ في تصاعد مستمر : وزارة الصحة تعلن عن تسجيل (2430) إصابة و2344 حالة شفاء و 33 حالة وفاة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 11 سبتمبر، 2020

وزارة الصحة: كوفيد-19 .. تسجيل (2430) إصابة و2344 حالة شفاء بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2344 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة « كوفيد-19 » اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 82 ألف و197 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 64 ألف و194 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1524 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (895)، والرباط-سلا-القنيطرة (344)، وسوس-ماسة (336)، ومراكش-آسفي (220)، ودرعة-تافيلالت (167).

كما تم تسجيل 111 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و107 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، و97 حالة بجهة فاس-مكناس، و70 حالة بجهة الشرق، و63 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و13 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، وسبع حالات بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 10 حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 حالات بجهة مراكش- آسفي، و5 حالات وفاة بجهة فاس- مكناس، و4 حالات بجهة درعة-تافيلالت، و3 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتين بجهة الشرق، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والعيون الساقية الحمراء.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 226,3 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 6,7 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و38 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و102 ألف و69 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 16 ألفا و479 حالة، أي بمعدل 45،4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 252 حالة، 51 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 10/09/2020