النائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة يعبر في سؤال كتابي لوزير الصحة عن غضب المواطنين لتأخر نتائج تحليلات فيروس كورونا ـ كوفيد19

في الوقت الذي صارت الاصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل مضطرد ، حيث اصبحت اعداد المصابين بالفيروس تتكاثر و تتجاوز الألف اصابة يوميا ، بالاضافة الى ارتفاع عدد الوفيات ، وامام التأخر غير المفهوم لنتائج تحليلات المصابين والمخالطين ، والمواطنين ، حيث اصبحت في بعض الاحيان لا تظهر الا بعد اسبوع ، وجه النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة وجدة انكاد عمر حجيرة سؤالا كتابيا لوزير الصحة يعبر فيه عن غضبه وغضب المواطنين عن التأخر الكبير في ظهور نتائج التحليلات خصوصا وان الوباء يعتبر خطيرا بالنسبة لأي مصاب ، حيث يتطلب الأمر خضوعه للبروتوكول العلاجي بشكل مستعجل ، غير ان التأخر في ظهور النتائج قد تكون له انعكاسات خطيرة على حياة المصابين ، مما قد يتسبب في الفتك بهم ، حيث قد يكون السبب في ذلك هو التأخر الكبير في اعلان نتائج التحاليل ….وفي ما يلي النص الكامل لسؤال السيد عمر حجيرة

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الرباط في 08 شتنبر 2020

الى السيد رئيس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي حول تأخر نتائج تحاليل فيروس كورونا

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد ، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التمس من سيادتكم رفع السؤال التالي الى السيد وزير الصحة

السيد الوزير المحترم

سجل المغاربة باستغراب كبير الآجال الغير منطقية والغير مقبولة للحصول على نتائج التحاليل لفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ والتي تصل الى اسبوع او اكثر ، وتأتي بعض النتائج ايجابية في غياب اي معطيات دقيقة للمخالطين ، مما يجعلنا نواجه ارتفاعا يوميا في الحالات المؤكدة ، السيد الوزير ، هل ستستمر الحكومة في نهج نفس السياسة الغير فعالة التي تجعلنا نراكم ارقاما قياسية وغير مسبوقة يوميا ، وهل لدى الحكومة رؤية من اجل تجنب موجة ثانية ستكون قاسية على بلادنا ؟

وتفضلوا بقيول فائق التقدير والاحترام

عمر حجيرة عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية