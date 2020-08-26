للمرة الثانية تزكية الزميل مصطفى قشنني عضوا باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق..

توصل الزميل مصطفى قشنني مؤخرا بقرار تعيينه من طرف رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط ، عضوا باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق، هذا التعيين يأتي لفترة انتدابية ثانية، وبتزكية ودعم من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لهذا الوجه الاعلامي المتميّز نضالا ومهنية ووطنية ونبلا.

للإشارة فإن الزميل مصطفى قشنني، هو المدير المسؤول لجريدة « الحياة المغربية » التي تأسست منذ أكثر من ربع قرن ولا زالت تواصل الصدور إلى يومنا هذا، ومدير نشر جريدة « رسبريس »الإلكترونية، ونقيب الصحفيين بجهة الشرق و عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بجهة الشرق، أصدر العديد من الكتب الشعرية والنقدية من المغرب ومصر والأردن ولبنان ولندن، حاصل على الإجازة في الآداب العربي و شهادة الماستر في الحقوق، وباحث في مركز الدكتوراه « قسم الاعلام والتواصل » بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حظي بالعديد من التكريمات الوطنية والعربية والدولية.

وتجدر الاشارة الى أن هذا التعيين تم طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الانسان والتي تنص على أن اللجان الجهوية تتشكل من بين ستة اعضاء يختارون من الجمعيات المهنية للقضاة والمحامين والأطباء والصحافيين المهنيين ، فضلا عن المجلس العلمي الأعلى ومؤسسة الوسيط، كما تضم اللجان الجهوية أيضا أعضاء يختارون من بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الانسان، متمنياتنا بالتوفيق والنجاح والسداد لزميلنا وأخينا الفاضل مصطفى قشنني، الذي يستحق كل التقدير والتنويه . .