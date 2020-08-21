الأستاذ منير الحردول

أمام الجدل القائم المرتبط بالتسريبات المتعلقة بما ينسب لشخصية ما، دون تدقيق الخبر، أو تأكيده، أو نفيه، وفي خضم الجدل الذي رافق التصريحات والخروج الإعلامي، والتواصلي، للراقصة المسماة « مايا »، أمسى يطرح اشكال جوهري نابع من التأكيد الحقيقي، لواقع مرير يتنكر له الجميع، و يتعلق بمدى درجة التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال، التي تطبع الشخصية السيكولوجية للمجتمع المغربي، هذا المجتمع أصبح غريبا حتى على نفسه، و في كل شيء، لدرجة أن الإنسان المغربي، لا يدرك ماذا يفعل، وما الذي عليه فعله، في حالة انتقل من وضعية اجتماعية ما إلى وضعية اجتماعية أخرى!

فبعيدا عن مهنة الرقص والراقصات، وبعيدا عن التحليل والتحريم، بحسب الأهواء والأحقاد والمكبوتات المختلفة، وذلك لسبب بسيط، هو أن الكل يتنكر له عمدا، أو سهوا، أو حرجا، فموضوعية الرقص، تقتضي أن نعترف بأن الجميع يرقص، مع اختلاف طبيعة الرقص وأبعاده المتنوعة المشارب!

فالسياسي يرقص على المواطن الساذج والبسيط بالشعارات الجوفاء، والمؤمن المزيف يرقص على المحتاج المسكين بالاحسان الانتخابي الموسمي، بهدف الوصول للرقص أكثر في بعض المجالس، التي توفر ظروفا مريحة، من حيث التعويضات، والسفريات، والتمتع في الفنادق، وأخذ « البونات » الوقودية للسيارات،

والمواطن البسيط، ، يرقص بمختلف الأشكال، وفي الأعراس، رغم الاختلاف في طبيعة الحفلات من حيث المستوى الاجتماعي والمادي.

كما أن درجة الحقد الإجتماعي تزيد الرقص سخونة بين الجيران، والأسر، الأصدقاء، وحتى الاخوة والأخوات! في إطار إجتماعي إسمة الرغبة في نيل الاعتراف، والتفوق، والسيادة، وجبروت الأنا، التي تحاول فرض نفسها بشتى الوسائل وهو ما يعرف » بالثيموس ».

فكلام الراقصة « مايا « ، وتحديها للثقافة وغيرها من القيم المتناقضة في كل شيء، يعد تلخيصا لجبروت طغيان بيئة تجمع كل أنواع البشر، من كذب، ونفاق، وتكبر،وحرمان،وفقر مادي ومعنوي، وعدم قبول واقع فض أو قدر ما، قدر على بشر لا زالوا يتهاتفون على التفاهة، والرياء بأسماء مختلفة.

ولعل الدفاع عن الحياة الخاصة يدخل في صميم الحريات الفردية للجميع، بيد أن هذه الحريات تنحرف في بعض الأحيان، عندما لا تشعر بمحدودية حريات الآخرين! فلا مجال للمزايدات على أحد، والأكيد هو أن هذه الحياة عليها قدر الإمكان، أن تبتعد من الانتقام لأسباب حقدية أو انتقامية، وترضخ بذلك للأعراف المجتمعية، من خلال الابتعاد عن مأسسة اللامبالاة لواقع مليء بالفقر والحرمان في كل شيء!

فمظاهر الرقص تنتشر في كل المناسبات، لكن استغلالها للابتزاز، أو الاستهزاء من الضعفاء أمر لا يستقيم، فالبلاد في هذه المرحلة الحرجة لا تحتاج للشد، والجذب، بل تحتاج للوضوح، من خلال ترشيد أموال دافعي الضرائب، في محاربة اليأس، والفقر، وتوسيع الحماية الإجتماعية، على الجميع، لا الرقص الشهواني، و »التبوريدة » على المعارضين، الرقص على في فترات الأزمات يكون مؤذيا لمشاعر الناس كيفما كانت الظروف لذلك. ولعل ستر عورة من يرقصون على أنغام اللااحساس بالآخرين، وجهرا، تبقى أولوية عليا للقيم المتناقضة أخلاقيا أولا، ومجتمعيا ثانيا، رغم النفاق الإجتماعي الذي يتم تجاهله عمدا من الجميع، وهو موضوع آخر سنعرج عليه في مقالات لاحقة! فالإنسان المحتاج يحتاج لمن يلبي حاجياته بطرق مشروعة.

أما الراقصة، فمهما تفننت في الرقص، فستبقى راقصة، لكن الرقص في زمن الوباء، هو بمثابة ثقب صغير جدا في شراع سفينة تحمل الكثير من الشرفاء، ولعل أكبر الشرفاء هم من يوجدون في الوجهة، من أطباء وممرضين ورجال أمن، وسلطات داخلية وجيش ورجال ونساء النظافة، وجميع الأسر المغربية التي تسهر على حماية رزق أبنائها بالحلال البين، الواضح، البعيد عن تخزين الأموال، والمجوهرات في الصناديق الحديدية، داخل البيوت والمنازل! هذا الرزق وليس الرقص بجسد يمتلكه الجميع! يؤخذ من منبع ظاهر، طاهر، إسمة الوضوح، والاحساس باليتامى، والمرضى، والضعفاء، والمساكين، والمغلوبين على أمرهم، فدامت السلامة لسفينة تتعرض لتذبذبات في زمن صعب يحتاج لنكران الذات، والابتعاد عن ريع الرقصات وتوزيع الأدوار، لأهداف ذاتية محضة! الرقص أنواع، والواقع متعدد الرقصات، والراقصة « مايا » تبقى نموذجا مصغرا، يلخص عقلية ثقافية، عند من يحاول جاهدا التنكر لأصله، ووضعه، وكينونته، الثقافية والاجتماعية، فالمظاهر كما يقال خداعة، لذا لا تنخدعوا برقص بسيط يقام في جميع المناسبات! الهداية للجميع!