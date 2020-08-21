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جامعة محمد الأول بوجدة ستعتمد تسعة مراكز القرب للاختبارات محليا واقليميا وجهويا لاجراء الاختبارات الخاصة بالدورة الربيعية العادية لطلبة الاجازة الأساسية

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جامعة محمد الأول ـ الرئاسة ـ وجدة
بلاغ حول اختبارات الدورة الربيعية العادية برسم الموسم الجامعي 2019/2020 بالنسبة لطلبة الاجازة الأساسية ( الاستقطاب المفتوح )
في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19 ، وحرصا على سلامة الطلبة والطاقم الاداري والطاقم البيداغوجي وتسهيلا لعملية اجراء الاختبارات الخاصة بالدورة الربيعية العادية لطلبة الاجازة الأساسية بكافة كليات جامعة محمد الأول ( الأسدس 6 / الأسدس 4 / الأسدس 2 )
فان جامعة محمد الأول ستعتمد تسعة مراكز القرب للاختبارات محليا واقليميا وجهويا وهي : وجدة ، الناظور ، بركان ، تاوريرت ، فيجيج ، بوعرفة ، كرسيف ، جرادة ، والحسيمة ، ليتمكن الطلبة المعنيون من اجتياز اختباراتهم في ظروف ملائمة وفي احترام تام لكافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار هذا الوباء
هذا وبعد ان يختار كل طالب مركز الاختبار الذي يلائمه عبر الرابط اسفله ، يتعين عليه الاطلاع على البرمجة المعتمدة ، وكذلك جميع المعلومات الخاصة بالاختبارات عبر الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسته .
رابط التسجيل بمراكز الاختبارات :
examens.ump.ma

 
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