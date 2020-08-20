الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقوم بنشر كتاب : فرسان الأنفاق…للمؤلف قاسم رابح واعمر ـ الجزء 1 ـ

قاسم رابح واعمر

صدى السنين:

2 ـ فرسان الأنفاق..

الكتاب: فرسان الأنفاق

المؤلف: قاسم رابح واعمر

الطبعة: الأولى2018

المطبعة : الكرامة 4 زنقة المامونية – الرباط – المغرب

الهاتف : 05.37.20.87.52 – الفاكس : 05.37.20.87.53

البريد الالكتروني : imp.alkarama@yahoo.fr

الإيداع القانوني: 2018MO0198

الترقيم الدولي: 978-9920-35-037-2

الإهداء الأول

إلى الحراك الشعبي المبارك العظيم الذي وضع كل واحد أمام مسؤوليته بجرادة…

إلى كل عمال مناجم الفحم الحجري بجرادة..

إلى الذين تحولت أسماءهم في وقت من الأوقات إلى أرقام..

إلى الذين عاشوا نصف حياتهم في الظلام والضيق وغبار الفحم، ليمنحوا غيرهم نعمة الضوء ومتعة الدفء..

إلى أبطال الأعماق وفرسان الأنفاق..

وبكل تقدير وإجلال ،أهدي هذا العمل المتواضع..

المؤلف

الإهداء الثاني

إلى التي تتحمل معي هوس الكتابة إلى رفيقة دربي…

إلى الذين لم يبخلوا عني بجرادة بخبزهم ودفئهم وابتسامتهم..

إلى شقيقتي فاطنة وإلى روح زوجها المرحوم « قدور »…

إلي أبناء أعمامي محمد وأحمد ومحمود ..

وإلى أرواح المرحومين أمعمر وأمحمد و »للا » و »بايا »

إلى كل الأصدقاء الذين جمعتني بهم ظروف الدراسة.

وظروف الحياة بجرادة..

إلى أساتذتي المحترمين مغاربة وفرنسيين..

إلى سكان جرادة وحاسي بلال…

أهدى ذكرياتي و تحياتي الطيبة وتقديري الأخوي

وحبي الكبير الذي لم يزده مرور الزمان إلا قوة ورسوخا…

المؤلف

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يتبع