السيد مصطفى فارس يدعو المسؤولين القضائيين إلى التقيد الصارم بكل التدابير الوقائية التي سبق اتخاذها لمواجهة (كوفيد-19)

الأربعاء 12 غشت، 2020

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس جميع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى تكثيف الجهود ومواصلة التعبئة التامة والتقيد الصارم بكل التدابير الوقائية التي سبق اتخاذها للتصدي لجائحة (كوفيد-19).

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الدعوة الواردة ضمن دورية موجهة للمسؤولين القضائيين، تأتي في ظل المعطيات الجديدة « التي أبانت خلال الأيام القليلة الماضية عن ظهور مجموعة من حالات الإصابة بهذا الفيروس لدى العاملين بالمحاكم وتسبب في فقدان أسرة كتابة الضبط ومعها أسرة العدالة عددا من خيرة أطرها وموظفيها ».

وفي هذا الصدد، أكد السيد فارس على ضرورة ضبط تنظيم عملية الدخول للمحاكم والحرص على الالتزام بارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان وتقليص العدد في حدوده الدنيا، والسهر على عمليات التعقيم والنظافة المستمرة، والالتزام بالحكامة في تدبير مختلف الخدمات مع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية ما أمكن.

كما حثت الدورية على إعفاء ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور، وتحديد عدد الموظفين بكل فضاء أو مكتب، ومنع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية والاعتماد على مكاتب الواجهة، مشددة على أن تلتزم لجنة اليقظة المشتركة بالسهر على حسن تفعيل مختلف تدابير الصحة والسلامة.

وجاء في الدورية أن « خطورة وتطور الحالة الوبائية تلزمنا جميعا بمواصلة التعبئة بكل مسؤولية ومواطنة دون أي تردد أو تراخي أو تساهل من أجل رفع كل الإكراهات والتحديات ».

ومع:12/08/2020