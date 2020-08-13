وزارة الصحة: كوفيد-19 .. تسجيل (1499) إصابة جديدة و 292 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 12 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 1499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و292 حالة شفاء، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 36 ألفا و694 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 25 ألفا و677 حالة، بنسبة تعاف تناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 556 حالة. ولفت إلى أنه تم تسجيل 1146 حالة إصابة من ضمن الحالات الجديدة (بمعدل 76 بالمائة) في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، مضيفا أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 101 إصابة في كل 100 ألف نسمة، حيث أصيب أربعة أشخاص في كل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة المنصرمة.

وأبرز السيد لمرابط أن الحالات الجديدة للوفيات (23 حالة) تتوزع على الدار البيضاء (4 حالات)، ومراكش (4 حالات)، وفاس (4 حالات)، وطنجة (3)، والرشيدية (3)، وسلا (حالتان)، وسيدي قاسم وتطوان، بنسليمان (حالة واحدة في كل مدينة).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح السيد لمرابط أنه تم تسجيل 498 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات ( 399 حالة بالدارالبيضاء،43 حالة بسطات، 14 حالة بمديونة، 29 بالمحمدية، 3 بالجديدة، 6 ببنسليمان، و4 بالنواصر)، و350 حالة بجهة مراكش آسفي ( 328 حالة بمراكش، 17 حالة بقلعة السراغنة، 3 بالرحامنة، وحالة واحدة بكل من الحوز وآسفي)، و 172 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (135 حالة بطنجة، 28 بتطوان، 8 بالمصيق-الفنيدق، وحالة واحدة بالعرائش)، و167 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (73 حالة بسلا، 37 حالة بالرباط، 35 حالة بتمارة، 9 بالقنيطرة، 8 بسيدي قاسم، و5 بالخميسات). وسجلت 113 حالة بجهة فاس مكناس (66 حالة بفاس، 27 بمكناس، 5 بإفران، 7 بصفرو، 3 بمولاي يعقوب، حالتان بكل من تازة وتاونات، وحالة ببولمان)، و97 حالة بجهة بني ملال خنيفرة ( 73 حالة ببني ملال، 13 بالفقيه بن صالح، 4 بكل من خنيفرة وخريبكة، 3 بأزيلال)، و48 حالة بجهة درعة تافيلالت ( 11 حالة بورزازات، 21 بالرشيدية، 11 بزاكورة، 4 ميدلت، وحالة واحدة بتنغير)، كما تم تسجيل 21 حالة بجهة سوس ماسة (أربع حالات بطاطا، 9 حالات بإنزكان أيت ملول، وحالتان بأكادير إداوتنان، و6 بتارودانت)، و13 حالة بالجهة الشرقية ( 3 حالات بالدريوش، 4 حالات بكل من وجدة وكرسيف، وحالة واحدة بكل من جرادة والناظور، وبركان)، و13 حالات بجهة الداخلة واد الذهب (كلها بالداخلة)، وست حالات بجهة العيون- الساقية الحمراء سجلت بمدينة بالعيون، وحالة واحدة بكلميم-واد نون. أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فيبلغ 10 آلاف و461 حالة، أي بمعدل 29 لكل مائة ألف نسمة، ولم يطرأ على توزيعها أي تغيير حيث توجد غالبية الحالات النشطة بجهات الدار البيضاء سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس بأكثر من 1000 حالة، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهة كلميم واد نون (15 حالة).

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 147 حالة، 63 منها تحت التنفس الاصطناعي. وتتوزع هذه الحالات الصعبة والحرجة بين جهات الدار البيضاء-سطات (44 حالة من بينها 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (36 حالة من بينها تسع حالات تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (33 حالة من بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، والرباط-سلا-القنيطرة (12 حالة من بينها 5 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (14 حالة من بينها 11 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وسوس ماسة (أربع حالات، من بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، والجهة الشرقية (حالتان)، وجهة درعة تافيلالت (حالة واحدة)، وكلميم واد نون (حالة واحدة).

وسجل السيد لمرابط أنه تم استثناء 20 ألفا و807 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و479 ألفا و708 حالة.

ومع:12/08/2020