عزيز باكوش

رسميا أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، صباح اليوم الثلاثاء أن بلاده سجلت أول لقاح ضد « فيروس كورونا » في العالم. وتزامن إعلان الخبر مع اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة الروسية، كما تم الإعلان أيضا أنه تمت تسمية اللقاح الروسي ب »Sputnik-V »، مع التأكيد في الوقت نفسه أن عشرين دولة طلبت من روسيا الحصول على اللقاح حيث قال بوتين » هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ».

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحاته بنفس المناسبة أن اللقاح فعال، مضيفا أنه يشكل مناعة مستقرة. وأكد الرئيس الروسي، وفق مصادر إعلامية متطابقة ، أن اللقاح اجتاز جميع الاختبارات الضرورية.

تم الإعلان أيضا أنه تمت تسمية اللقاح الروسي ب »Sputnik-V »، كما تم الإعلان أن عشرين دولة طلبت من روسيا الحصول على اللقاح.