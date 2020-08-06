الشركة الجديدة لتدبير قطاع النظافة بوجدة SOS تنظم لقاء تواصليا مع مختلف المنابر الاعلامية VIDEO

نظمت الشرطة الجديدة لتدبير قطاع النظافة بوجدة SOS لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الاعلام ، بحضور السيد عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية بوجدة ، ومسؤولي الشركة الجدية ….حيث افتتح اللقاء بكلمة لرئيس الجماعة

قدم خلالها الطريقة التي نالت بها شركة SOS صفقة تدبير النظافة بمدينة وجدة، بعد منافسة قوية مع باقي المشاركين. مضيفا أن دخول الشركة الجديدة وانتهاء عقد سيطا البيضاء تزامن مع عيد الأضحى المبارك. وهو ما طرح مشاكل تعرفها جل المدن خلال الساعات الأولى من الانتقال من شركة قديمة الى جديدة، نجم عن ذلك تراكم أطنان من النفايات على الأرصفة والطرقات لافتا الانتباه أن الانطلاقة المتأخرة للعمل في اليوم الثاني للعيد ودرجات الحرارة الاستثنائية التي تجاوزت 42 ساهمت هي الأخرى في الاضطراب المؤقت لعملية جمع الأزبال ومخلفات العيد.

وبالرغم من الاكراهات، قال رئيس جماعة وجدة إنه عمل رفقة أطر الجماعة والشركة الجديدة أيام العيد على تدبير « أزمة النفايات » وحل مشاكل النقط السوداء. وفي هذا السياق نوه رئيس الجماعة عمر حجيرة بعمال النظافة الذين قاموا بمجهود استثنائي. مضيفا أنه تم أيام عيد الأضحى جمع حوالي 1000 طن في اليوم من الأزبال والنفايات المنزلية، وقامت آليات الشركة بأكثر 120 رحلة يوميا معتبرا أن المرحلة الصعبة تم تجاوزها.

وأشار رئيس الجماعة إلى أن حملة كبرى للنظافة ستنطلق ابتداء من الغد لإعادة النظافة المعتادة الى المدينة، وحرص على بقاء المدينة ومحيطها البيئي نظيفا. وفي هذا الإطار قال إن الشركة الجديدة ستشتغل في المرحلة الأولى بآليات جلها قديمة، ريثما يصل الاسطول الجديد وفق ما هو متفق عليه في كناش التحملات وطبقا للقانون المؤطر.

من جانبه قال المدير التقني للشركة إنهم سيعملون طبقا للاتفاقية وكناش التحملات، وأبرز أهم الخصائص والمميزات للشركة الجديدة. ومنها مراقبة الشاحنات عبر GPS ووضع 45 حاوية تحت الأرض كما هو معمول في كبريات المدن العالمية، وذلك من أجل المحافظة على جمالية المدينة. وسيتم تثبيتها في الشوارع الرئيسية وساحة سيدي عبد الوهاب والمآثر التاريخية.. موضحا أن الشركة الجديدة ستهتم بجمع النفايات الخضراء وتخصص حاويات خاصة للنفايات الخضراء، وهي خدمة جديدة ستدخل لأول مرة مدينة وجدة. كما تحدث عن العربات المجرورة بدراجة هوائية إيكولوجية، بإمكانها المرور مع الأزقة الضيقة لجمع النفايات المنزلية. بالإضافة إلى الحاويات الحديدية الجديدة، عوض البلاستيكية القديمة المثبتة بأجهزة في الأحياء، والتي يصعب سرقتها أو حرقها. هاته المواصفات الجديدة ستتواجد في المدينة في أفق 6 أشهر المقبلة طبقا لكناش التحملات.