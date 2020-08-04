Home»Débats»ازمة القيم في مواجهة العجز البين !

ازمة القيم في مواجهة العجز البين !

/ /0/ 27
0
Shares
PinterestGoogle+
 

ذة. سليمة فراجي
كنا نعتقد ان الدين كفيل بردع الاشرار او بالأحرى من تغلبت لديه كفة الشر على كفة الخير ، ومنعدمي الضمير ، وان القانون كفيل بردع من انعدمت لديه صفات الرحمة والانسانية ليعمد الى سرقة موتى وضحايا حوادث السير بدل اغاثتهم كما وقع ابان حادثة القطار !

شعور مخيف هو ذلك الذي يعتري الانسان لما يعاين ارتكاب جرائم سرقة همت اضحيات العيد ، بما يحمله العيد من رمزية دينية نبيلة مبنية على التراحم والتعاطف ومد يد المساعدة للضعفاء !

كيف يعقل ان تتم عملية السطو على الماشية لإقامة شعائر دينية في تناقض تام مع مبادئ الدين الذي حرم السرقة والسطو على مال الغير ، وحث على مكارم الاخلاق وحسن المعاملة ؟

شعور مخيف ينتابنا لما نعاين عملية السطو على مستلزمات المستشفيات
المخصصة لاسعاف المرضى والحيلولة دون تفاقم حالتهم ، لان المريض هو الاب والام والاخ والابناء ، هو انا وانت ومال عام مخصص للمصلحة العامة
اين الخلل ؟
اذا كنا نجزم ان الديموقراطية التمثيلية تميزت بقصور و شعور بعدم الرضى المعبر عنه من خلال أصوات ارتفعت من مختلف المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي ، والاسلوب الجديد المتمثل في 20 الف احتجاج يسجل سنويا بمعدل 46 احتجاجا في كل يوم ،
فمن هم المحتجون ، ومن هم المحتج ضدهم ؟
اذا كنا نعتقد ان الأمل اصبح معقودا على الديموقراطية المواطنة او الديموقراطية التشاركية ، وكنا نجزم ايضا ان رواد الديموقراطية التمثيلية والتشاركية هم ابناء وطن واحد ومنتوج فكري سوسيوثقافي نبع من نفس المجتمع ، مجتمع اصبح يغوص في الرداءة و يعاين باستسلام انهيار منظومة القيم ، فما الفرق إذن وما هي النتائج المرجوة من ديموقراطيتين نابعتين من منظور وممارسات وقيم نفس المجتمع بجميع مكوناته ؟
ديموقراطية تمثيلية عمادها منتخبون منحهم الشعب صوته لتمثيله أصبحت متجاوزة بسبب تغلب المصالح الخاصة على المصلحة العامة وانحياز الاحزاب الى الماكينات الانتخابية بدل الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وديموقراطية تشاركية عبارة عن آلية لتفعيل مساهمة المواطنين في مسلسل صنع القرار العمومي وتقييمه ومراقبته ; وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المطروحة، مكونة طبعا من المحتجين والمحتج ضدهم بل اصبحت تنعت بالمجتمع المدني الخبزي لتركيزها في اغلب الاحيان على المطالبة بالدعم وتوفير المقرات دونما نتائج تذكر !

مشكل تقهقر منظومة القيم مرده الى انهيار منظومة التعليم وتراجع دور الاسرة في التأطير وتلقين مبادئ المواطنة الحقة والممارسات الاخلاقية ، ناهيك عن تخلي دور الاحزاب في تأطير المواطنين والانتصار فقط لسلطة المال ولو كان صاحبه مجردا من خصال وشروط تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العام ، أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش في زمن اعادة ترتيب الاولويات والتأهب لدخول معارك الاستحقاقات الجماعية الجهوية و التشريعية

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

لما يتحدث البعض عن منجزات جهة الشرق لا بد من ابداء الملاحظات الاتية:للتأمل ، والتصدي !ضرورة ملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية طبقا لتصدير دستور 2011 وبابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات ،مع مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماةمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية ينظم يوما دراسيا

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.