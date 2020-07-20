مجموعة من وداديات وجمعيات المجتمع المدني توجه رسالة مفتوحة الى السيد الوالي تعبر فيهاعن معاناتنا من الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العومي الكائن بمنطقة عوينت السراق بضواحي مدينة وجدة

في رسالة موجهة الى السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، عبرت العديد من وداديات الأحياء وجمعيات المجتمع المدني عن معانات مختلف احياء مدينة وجدة من الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العمومي الكائن بمنطقة عوينت السراق …وهي الروائح التي تزداد حدتها خلال فصل الصيف ، خصوصا وان العالم يمر بجائحة فيروس كورونا ، وحالة الطواريء الصحية التي تتطلب محاربة كل ما من شأنه ان يقوي انتشار الفيروس …

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي التي تتوفر على نسخة من هذه الرسالة … نقوم بنشرها اسفله ، عسى ان تجد الآذان الصاغية من طرف المسؤولين بوجدة وان لا تكون مجرد صيحة في واد

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الموجهة للسيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد

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وجدة في 13-07-2020

إلى السيد والي الجهة الشرقية

عامل عمالة وجدة أنجاد

تذكير

الموضوع: شكاية

سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد،

نحن وداديات وجمعيات المجتمع المدني الموقعة أسفله نعبر عن معاناتنا وانزعاجنا من الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العومي الكائن بمنطقة عوينت السراق بضواحي مدينة وجدة.

ونخبركم السيد الوالي أننا راسلنا الولاية والجماعة الحضرية أكثر من مرة في الموضوع، لكن مع الأسف لم نتلق أي رد لمشكل طال أمده -أزيد من 7 سنوات-، وما زال قائما لحد الآن، خاصة عند حلول كل صيف ، حيث يستفحل الأمر أكثر بسبب ااستهلاك الفواكه التي تحتوي على كمية هامة من السوائل والتي تسبب بدورها مادة اللكسيفيا التي ينتج عنها روائح كريهة تصل حد الغثيان، رائحة تجثم على أحيائنا كل مساء وحتى صباح اليوم الموالي.

إن المشكل المطروح يشكل خطرا على صحة المواطنين ويقلق راحتهم، ويطرح مشاكل بيئية كبيرة نحن في غنى عنها إذا ما احترمت المعايير والإجراءات والإحتياطات الواجب إتخاذها بالمطرح المذكور.

لذا نلتمس منكم السيد الوالي التدخل لوضع حد لهذا الخلل القائم والذي له انعكاسات وخيمة على صحة المواطنين بالمدينة، ونتمنى إيجاد حل جذري في أسرع وقت ممكن.

تقبلوا السيد الوالي فائق الإحترام والتقدير . ودمتم للصالح العام.

المرفقات:

شكاية سابقة

إمضاء الوداديات والجمعيات: