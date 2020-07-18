الخميس 16 يوليوز، 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 يوليوز 2020

السيد العثماني : المغرب تمكن من ربح رهان تنظيم امتحان بكالوريا حضوري، في ظل ظروف صعبة

نوه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس ، بنجاح محطة تنظيم امتحانات الدورة العادية للبكالوريا ، مؤكدا أن المغرب تمكن من ربح رهان تنظيم امتحان حضوري، في ظل ظروف صعبة .

وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن السيد العثماني شدد في كلمته الافتتاحية للمجلس على أن المغرب تمكن « في إطار من التعبئة الشاملة، من ربح رهان تنظيم امتحان حضوري، خلافا لعدد من دول العالم، في ظل ظروف صعبة ومع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الضرورية ».

وأضاف السيد العثماني ، إنها محطة « تحققت فيها التعبئة الشاملة، وهذا هو المغرب الذي إذا تعبأ الجميع، بوطنية والتقائية، ينجح ويتفوق ويقاوم ويتجاوز التحديات ».

واعتبر أن النتائج كانت إيجابية، إذ فاقت نسبة النجاح 63 في المائة، وأن 52 في المائة من الناجحين حصلوا على ميزة، وهي نسبة فاقت ما كان يسجل في السنوات الماضية.

وهنأ رئيس الحكومة جميع التلاميذ الناجحين وأسرهم على هذا النجاح المستحق، في ظل سنة طبعتها صعوبات بسبب جائحة كورونا المستجد، ومشيدا بعزيمتهم وإصرارهم على التحصيل والاجتهاد، ولو من بيوتهم عن طريق التعليم عن بعد، وبواسطة الوسائل الأخرى التي وضعت رهن إشارتهم. كما أعرب عن متمنياته بالتوفيق للتلاميذ الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية.

وعب ر السيد العثماني عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة، من القطاعات الوزارية المختلفة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي . كما نو ه بوزارة الداخلية التي عبأت السلطات المحلية وكذا السلطات الأمنية ووزارة الصحة والجهات وكذا وزارة الثقافة والشباب والرياضة وبعض الجماعات الترابية التي سخرت بعض منشآتها لهذا الاستحقاق.

السيدة فتاح العلوي : أزيد من 600 ألف متعاونة ومتعاون مهيكلين في ما يفوق 34 ألف تعاونية

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن أزيد من 600 ألف متعاونة ومتعاون مهيكلين في ما يفوق 34 ألف تعاونية.

وذكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن السيدة فتاح العلوي ، تطرقت في عرض حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته، إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات، لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي.

وابرزت السيدة فتاح العلوي خلال العرض بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها بالمملكة لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.

وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية بالبلاد والتي تتطلب من التعاونيات الاضطلاع بدور محوري فيها، استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد، وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية، مشددة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع ، خاصة في مجال المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث مناصب الشغل، ومحاربة الهشاشة، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من الهجرة، والتنمية المجالية.

السيدة فتاح العلوي تعلن عن مخطط لإنعاش القطاع السياحي يروم وضع أسس تحول مستدام للقطاع

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن مخطط لإنعاش القطاع السياحي، يروم إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن الوزيرة أشارت الى أن هذا المخطط الذي قدمت الوزيرة خلال المجلس عرضا بشأنه ،يهدف أيضا الى الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.

ونوهت السيدة فتاح العلوي، يضيف أمزازي ، بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022.

وأكدت أن المخطط سيمكن من مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا عرض منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.

الى ذلك عرضت السيدة فتاح العلوي للإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة، مبرزة أن هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل تتوخى تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والأجانب .

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة

صادق مجلس الحكومة ،المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.793 يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة (CDD) وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.

وذكر السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني ، يهدف إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.

وأضاف أن بنية هذا النص تتكون من ثلاث (3) مواد ، حيث همت المادة الأولى تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربع حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أن هذه الحالات تتمثل في استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم.

كما تتمثل هذه الحالات في إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛ فضلا عن القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة.

ويتعلق الأمر أيضا بالاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.

وأضاف السيد أمزازي انه تم التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.

وفيما يخص عرض ودراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.394 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تم -بحسب السيد امزازي- تأجيله إلى مجلس حكومي لاحق نظرا لعدم تمكن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من حضور أشغال المجلس لارتباطه بالتزامات تهم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين.

كما تم -يضيف الوزير- تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.448، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يروم إحداث منطقة التصدير الحرة « عين جوهرة » وذلك بغية تعميق دراسته.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، تقدم به رئيس الحكومة .

وأوضح السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أنه في ختام أشغال المجلس ، وعلى إثر صدور المرسوم رقم 2.19.1094 بتاريخ 26 فبراير 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي يترتب عنه تغيير تسميات بعض الوحدات التابعة لهذه الوزارة، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا تقدم به رئيس الحكومة كنقطة إضافية في جدول أعمال المجلس.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بالسادة عبد الله المهبول (رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء)، وعادل باهي (المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية) ، ونجيب الكركوري (مدير الاستراتيجية والتمويل والتعاون) ، ونور الدين معنا (مدير الموارد البشرية) والسيدة نادية نحيل (مديرة أنظمة المعلومات والتواصل).

كما يتعلق الأمر بالسادة أحمد إمزل (المدير العام للطرق والنقل البري)، ونور الدين ديب (مدير النقل البري واللوجيستيك)، وحمو بن سعدوت (المدير العام للمياه) ، وعمر شفقي (المدير العام للأرصاد الجوية).

(ومع 16/07/2020)