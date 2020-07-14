الى متى يا جرادة يستمر هذا المسلسل المشؤوم ؟؟

… قلعي محمد

إلى متى ياجرادة، إلى متى ستنتهي حلقات هذا المسلسل الرهيب، إلى متى ياجرادة …؟ ألم يكفيك مافعله منجمك في الماضب بعماله، ذلك المنجم المعنون ب » الداخل ميت والخارج حي » إلى متى ياجرادة ….؟ ألم يكفيك مافعله منجم » مفاحم جرادة » بعماله الذين كانوا يدخلونه أحياء واقوياء ويخرجون منه أشلاء، إلى متى ياجرادة ….؟ ألم يكفيك المرض المهني الذي أصابهم وفتت رئاتهم وضيق انفاسهم، إلى متى ياجرادة ….؟ ألم يكفيك مافعله منجمك بأرواح من فقدناهم : أجدادنا واباؤنا واعمامنا واخوالنا وإخواننا واصدقاؤنا ،إلى متى ياجرادة ؟؟ ألم يكفيك ماتركوه من ورائهم من الأيتام والأرامل، إلى متى ياجرادة سينتهي كابوس السندريات على الأسر الجرادية…….؟ إلى متى ياجرادة ستنتهي مدة عقدك مع عمال الرغيف الأسود العقد الذي جعلته غير قابل للتجديد، …….، إلى متى ياجرادة سينتهي سفك دماء أبنائك في ابار الموت، إلى متى إلى متى ياجرادة سيستمر هذا المسلسل الدموي المشؤوم …!!؟؟

اللهم ارحم شهداء الرغيف الأسود وأسكنهم جنة الفردوس الأعلى مع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم امين يارب

وأعتذر بمن ذكرته في مصيبته وفقدانه لمن كان أعز الناس إليه