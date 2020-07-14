بلاغ صحفي

الإثنين 13 يوليوز 2020

وزارة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام والتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بمرض كوفيد-19، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق وقايتنا، تشدد وزارة الصحة على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بهذه التدابير لتفادي خطر انتقال العدوى.

وإذ تشكر وزارة الصحة جميع المواطنات والمواطنين الذين أبانوا عن التزامهم بالتدابير الوقائية، فإنها تؤكد أن تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية قد ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض كوفيد-19، كالأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو..)، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي.

لذلك، فإن وزارة الصحة، ووعيا منها بضرورة استحضار الحس الوطني لتجاوز هذه الأزمة بمزيد من الصبر واليقظة والحذر، فإنها تجدد نداءها لكافة المواطنات والمواطنين بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية السالفة الذكر (ارتداء القناع بشكل سليم والتخلص منه بطريقة آمنة، احترام التباعد الجسدي، نظافة اليدين، تحميل تطبيق وقايتنا) فضلا عن تجنب التجمعات وتفادي البصق في الأماكن العامة، وذلك لتجنب خطورة ومضاعفات انتشار الفيروس.

كما توصي الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس كارتفاع درجة الحرارة، سعال، فقدان حاسة الشم وضيق في التنفس، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة « ألو اليقظة الوبائية » 080 100 47 47 أو بخدمة ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية، أو خدمة ألو 300 في أقرب وقت ممكن. أو التوجه بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض كوفيد-19 القريبة من مكان تواجده والتي تجدونها على الرابط التالي:

http://www.covidmaroc.ma/Pages/consultationpu.aspx