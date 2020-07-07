للتأمل ، والتصدي !

ذة. سليمة فراجي

من كان في المعارضة الشّرسة سابقا وأصبح يتقلد زمام الأمور صار دكتاتورا وانتصر للصمود على الكراسي والتصدي لكل من حاول الاقتراب.. يزخرف اقوالا تناقض افعالا ،ويرفع شعارات جوفاء لا علاقة لها بما اسداه للمواطن على ارض الواقع خلال فترة تقلده زمام الامور

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‎وبعض من كان بالأمس القريب يتبجّح بتجربته في مسار اليسار أصبح من علية القوم، ضاربا عرض الحائط هموم الشعب والوطن والجهوية والمشاريع التنموية وجميع أدوات التنظير المستعمَلة من أجل الوصول والتموقع وكسب المال، من منقول وعقار ومركبات فاخرة

‎ومن كان يستند إلى المرجعية الدينية وكان من المفروض أن يكون المنقذ من الضلال واكتسب ثقة المواطنين خلال فترة حالكة ، استهوته السلطة وحلاوة البذخ وملاءة الذمم ، وتعيين الحاشية والاهل والاحباب في المناصب السامية، أحب من أحب وكره من كره بحصيلة سلبية في مجال توفير العيش الكريم للمواطن جعلت من البرنامجين الحكوميين المقدمين خلا فترتي الحكم مجرد سرد أدبي ليس الا

‎لما يُجمع الكل أن الأحزاب أصبحت مجرد دكاكين انتخابية تعلق لافتاتها إبان الاستحقاقات وتغلق الدكاكين بمجرد الانتهاء من عمليات “وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”..

‎ما حيلة الأغلبية الصامتة؟ خصوصا إن ابتُليت بمنطق القبيلة والمال والمحسوبية والإيديولوجيات الواهية؟

‎لكن هل استقالة الكفاءات من عالم وبحر خضم لم تستطع خوضه حل؟ هل تكفي التدوينات الفاسبوكية والتباكي على روح مواطنة الآباء والأجداد لمصالحة الشباب مع الوطن؟

‎أعرف أنني بصدد دفع حجرة سيزيف، وكثيرون يدفعون حجرة سيزيف معي، لكنّ يقظة الضمير والحرص على مصلحة الوطن تقتضيان مراجعة مواقف جميع الأحزاب في المغرب ومحاسبتها ودفعها إلى المصالحة مع الشباب والبرامج المواطِنة وعامة الناس؛ بدل الاكتفاء بقضاء المصالح الشخصية والاغتناء الفاحش!