الشباب الايجابي بوجدة يواصلون تزيين احيائهم …نموذج اليوم شباب حي كولوش VIDEO

تتواصل ظاهرة الشباب الايجابي في الانتشار بمختلف احياء مدينة وجدة ، حيث يتبارى شباب الأحياء المتوسطة بمدينة الألفية في تزيين ازقتهم ودروبهم ، والساحات العمومية المتواجدة بمناطقهم ، وذلك اعتمادا على امكانياتهم وقدراتهم المادية الخاصة والبسيطة التي يقومون اساسا بتجميعها عن طريق الاكتتاب …

وسبق للجريدة الالكترونية وجدة سيتي ان نشرت فيديو لشباب حي التقدم 2 ، واليوم نقوم بنشر العمل التطوعي لشباب حي كولوش ، حيث التقت وجدة سيتي بهؤلاء ، وعبروا لها عن شكرهم ، وعن التفاتة الجريدة لعملهم هذا ، ومقابل ذلك انهال هؤلاء الشباب بالنقد والوعيد ضد المسؤولين بمدينة الألفية ، خصوصا المنتخبين … الذين لم يحملوا انفسهم عناء زيارة هؤلاء الشباب وتشجيعهم ولو تشجيعا معنويا ….واعتبر هؤلاء الشباب انهم سيكون لهم رأي آخر خلال الانتخابات المقبلة …وان شباب الحي ستكون له الكلمة لمعاقبة الوصوليين والانتهازيين وسماسرة الانتخابات