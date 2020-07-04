الكيل بالمكاييل…. عندما تفقد البوصلة

من بــلاغ الأمانة العامة

تأكيدها بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل … تنويه بوزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد و ووزير الشغل محمد امكراز

بالمقابل هناك في أقصى الشرق هذه سنة صدر قرار من الأمانة العامة بحل الحزب بإقليم وجدة دون أسباب حقيقية بل توهم فيها المدير التنظيمي ارهاصات وترضية لفئة مستبدة بالإقليم وارادت التحكم إن لم أقل تبادل المصالح زاعما ان هناك اختلالات تنظيمية اتحداه كمسؤول تنظيمي ومن قبله ان يخرج وثيقة واحدة تثبت تلك المزاعم رغم ان الحكم على الكتابة الإقليمية يكون من خلال مؤتمراتها والتي جددت الثقة في الكاتب الإقليمي للمرة الثانية والمسألة الثانية وهي الطامة الكبرى في تبرير القرار وهو التحالف مع البام في ماذا وكيف و نسأل القيادة هل يصل تحالف وجدة إلى تحالف الحزب مع البام في جهة الشمال طنجة تطوان الحسيمة ……

وللموضوع بقية في ذكرى النكبة السنوية التي لم تعد تفصلنا عنها إلا أياما ….

رشيد شتواني

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منقول