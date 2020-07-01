شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح القطب الحضري الياسمين الشطر الأول ، الثاني ، والثالث ـ قطع ارضية من مختلف الأصناف ـ بتاوريرت

اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح

القطب الحضري الياسمين الشطر الأول ، الثاني ، والثالث ـ قطع ارضية من مختلف الأصناف ـ بتاوريرت

تعلن شركة العمران جهة الشرق ، انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح ، قطعا ارضية من مختلف الأصناف بالقطب الحضري الياسمين ، الشطر الأول ، الثاني ، والثالث بتاوريرت

فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بتاوريرت بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان

وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143

شركة العمران جهة الشرق

العنوان : شارع زياد ابن سلطان طريق جرادة وجدة

الهاتف / الفاكس : 0536516143