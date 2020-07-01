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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح القطب الحضري الياسمين الشطر الأول ، الثاني ، والثالث ـ قطع ارضية من مختلف الأصناف ـ بتاوريرت

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اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح
القطب الحضري الياسمين الشطر الأول ، الثاني ، والثالث ـ قطع ارضية من مختلف الأصناف ـ بتاوريرت
تعلن شركة العمران جهة الشرق ، انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح ، قطعا ارضية من مختلف الأصناف بالقطب الحضري الياسمين ، الشطر الأول ، الثاني ، والثالث بتاوريرت
فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بتاوريرت بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان
وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143
شركة العمران جهة الشرق
العنوان : شارع زياد ابن سلطان طريق جرادة وجدة
الهاتف / الفاكس : 0536516143

 
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