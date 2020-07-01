شركة موبيليس دف للنقل الحضري بوجدة توفر خدمة النقل بصفة مجانية للتلاميذ طيلة أيام الامتحانات
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تنهي الإدارة العامة لشركة موبيليس دف لعموم التلاميذ المعنيين باجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة يوليوز 2020 , إلى أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لتنقلاتهم في ظروف جيدة طيلة فترة الامتحانات سواء على مستوى الأسطول أو الموارد البشرية , قصد تمكينهم من الالتحاق بقاعات ومراكز الامتحانات في الوقت المحدد .
وارتباطا بالظرفية الخاصة التي تعرفها بلادنا في مواجهة جائحة كورونا , ومشاطرة من موبيليس دف كشركة مواطنة لأسر المترشحين عبء هذه المرحلة المهمة في المسار الدراسي للمقبلين على الامتحانات , تعلن أنها ستوفر خدمة النقل بصفة مجانية للتلاميذ أيام الامتحانات, ويتعين عليهم فقط الإدلاء للسائق أو المراقبة بالاستدعاء الرسمي الموجه إليهم لاجتياز الامتحان .
كما تعلن الشركة أيضا بأنها اتخذت جميع التدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة التلاميذ وخاصة تعقيم الحافلات ووضع محلول التعقيم رهن إشارة المرتفقين .
ولكي تمر تنقلات التلاميذ في ظروف جيدة , تهيب الشركة بالجميع التعاون مع أطر ومستخدمي هذه الأخيرة باتباع التدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة حفاظا على سلامتهم .
وتتمنى شركة موبيليس أن تمر الامتحانات في أحسن الظروف وأن تكلل بالنجاح لجميع التلاميذ الممتحنين .
الإدارة العامة
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