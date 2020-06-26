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شباب مدينة وجدة يتجندون في عمل تطوعي لتزيين وزخرفة مختلف الأزقة والدروب والساحات …ولا ينتظرون من المسؤولين الا كلمة شكر وتشجيع معنوي VIDEO

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انتشرت بمختلف الأحياء بمدينة وجدة ظاهرة شبابية تتمثل في تطوع الشباب بمختلف الأحياء في عمل تطوعي لتنظيف وتزيين وزخرفة الدروب والأزقة والساحات العمومية باحيائهم ، بمختلف الألوان ، حيث يساهم السكان كل حسب امكانيته المادية بمبلغ مالي ، يخصص لشراء مختلف اللوازم والأدوات التي تستعمل في عملية صباغة الأرصفة ، وممرات الراجلين ، والمزهريات ….
الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » التي واكبت هذه الظاهرة الاجتماعية ببعض الأحياء ، لمست لدى هؤلاء الشباب حسا وطنيا متميزا ، وحماسا كبيرا ، وتنافسا بين مختلف الأحياء ، غير انهم عبروا لوجدة سيتي ، عن غضبهم وامتعاضهم من مختلف المسؤولين بمدينة وجدة ، بمن فيهم المنتخبين ، والبرلمانيين ، حيث لم يكلف اي أحد منهم نفسه القيام بزيارة هؤلاء الشباب ، وتشجيعهم ولو بشكل معنوي … وهو الأمر المؤسف جدا …

 
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