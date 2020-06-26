شباب مدينة وجدة يتجندون في عمل تطوعي لتزيين وزخرفة مختلف الأزقة والدروب والساحات …ولا ينتظرون من المسؤولين الا كلمة شكر وتشجيع معنوي VIDEO

انتشرت بمختلف الأحياء بمدينة وجدة ظاهرة شبابية تتمثل في تطوع الشباب بمختلف الأحياء في عمل تطوعي لتنظيف وتزيين وزخرفة الدروب والأزقة والساحات العمومية باحيائهم ، بمختلف الألوان ، حيث يساهم السكان كل حسب امكانيته المادية بمبلغ مالي ، يخصص لشراء مختلف اللوازم والأدوات التي تستعمل في عملية صباغة الأرصفة ، وممرات الراجلين ، والمزهريات ….

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي واكبت هذه الظاهرة الاجتماعية ببعض الأحياء ، لمست لدى هؤلاء الشباب حسا وطنيا متميزا ، وحماسا كبيرا ، وتنافسا بين مختلف الأحياء ، غير انهم عبروا لوجدة سيتي ، عن غضبهم وامتعاضهم من مختلف المسؤولين بمدينة وجدة ، بمن فيهم المنتخبين ، والبرلمانيين ، حيث لم يكلف اي أحد منهم نفسه القيام بزيارة هؤلاء الشباب ، وتشجيعهم ولو بشكل معنوي … وهو الأمر المؤسف جدا …