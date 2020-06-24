اللجنة الملكية للحج تقرر استرجاع مصاريف الحج والاحتفاظ بنتائج عملية القرعة الخاصة بموسم 1441 هـ لاعتمادها في الموسم المقبل

الثلاثاء 23 يونيو، 2020

قررت اللجنة الملكية للحج، يوم الثلاثاء، استرجاع مصاريف الحج التي سبق إيداعها بوكالات بريد بنك، ابتداء من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 24 منه، والاحتفاظ بنتائج عملية القرعة الخاصة بموسم 1441 هـ لاعتمادها برسم موسم 1442 هـ .

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية للحج اجتمعت وقررت استرجاع مصاريف الحج التي سبق إيداعها بوكالات بريد بنك، سواء من طرف المنتقين في لائحة التنظيم الرسمي أو لائحة وكالات الأسفار السياحية، مضيفا أن وكالات بريد بنك ستشرع في تمكين المعنيين بالأمر من هذه المبالغ ابتداء من يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020 إلى غاية يوم الجمعة 24 منه.

ودعت الوزارة المواطنين المعنيين إلى التوجه إلى أي وكالة من وكالات بريد بنك خلال هذه الفترة مصحوبين ببطائق تعريفهم الوطنية مع الاحترام الكامل للضوابط والشروط المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية أو الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تقرر الاحتفاظ بنتائج عملية القرعة (لوائح المنتقين ولوائح الانتظار بالنسبة للتنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار السياحية) الخاصة بموسم 1441 هجرية 2020 ميلادية لاعتمادها برسم موسم 1442 هجرية 2021 ميلادية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الملكية للحج ستجتمع في أواخر العام، وبعد أن تحدد مصاريف الحج المقبل سيكون دفع هذه المصاريف، في الأجل الذي سيعلن عنه، تأكيدا لاستمرار الرغبة في أداء هذه الشعيرة، وبعد انتهاء أجل الأداء سيشرع في تعويض المتخلين وفق لوائح الانتظار.

وتأتي هذه القرارات بناء على البلاغ الذي صدر يوم أمس عن سلطات المملكة العربية السعودية والذي تقرر فيه – في ظروف انتشار الوباء ومراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية – إقامة شعيرة الحج هذه السنة بشكل آمن صحيا بأعداد محدودة جدا من مواطنين سعوديين ومقيمين بالسعودية من مختلف الجنسيات.

ومع:23/06/2020