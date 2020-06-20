إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1 باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة ابتداء من منتصف ليلة 24 يونيو الجاري

الجمعة 19 يونيو، 2020

بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة

ذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، يوم الجمعة، أن السلطات العمومية قررت إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل.

وأضاف البلاغ المشترك، أنه تقرر أيضا المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من « مخطط تخفيف الحجر الصحي »، وبعد إجراء « لجان اليقظة والتتبع » المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.

ومع19 يونيو 2020