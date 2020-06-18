وجدة : شباب حي التقدم 2 في عمل تطوعي يضفي جمالية ورونقا على حيهم VIDEO

في بادرة ايجابية ، قام شباب حي التقدم 2 بوجدة ، بعمل تطوعي اضفوا من خلاله لمسة جمالية على هذا الحي ، بحيث قاموا بتزيين مختلف شوارع الحي وازقته ودروبه بصباغة الأرصفة بمختلف الألوان ، وممرات الراجلين ، ورسم جداريات معبرة ، كما قام هؤلاء الشباب بتثبيت صورة كبيرة لصاحة الجلالة بمدخل الحي ، تعبيرا عن مدى حبهم لقائد الأمة …

ان هذه البادرة التي قام بها هؤلاء الشباب ، وان كان البعض قد يعتبرها بسيطة نظرا للامكانيات المستخدمة فيها ، فانها من زاوية الوعي الاجتماعي تعتبر عملا ضخما ، حيث ان هؤلاء الشباب بدلا من التسكع في الشوارع ، او بدلا من التجمع في زوايا الأزقة والدروب ، او بدلا من تعاطي المخدرات ، وتدخين الحشيش ، فانهم عبروا عن سلوك يتسم بالوعي الاجتماعي ، والعمل التضامني بضمير جمعي ، حيث اعتبروا انهم لم يسمحوا للفراغ ان يتحكم فيهم ، بل هم الذين استغلوا هذا الفراغ لما فيه مصلحة الحي وساكنته ….

شباب يستحقون بالفعل التشجيع ، ويستحقون من المسؤولين التفاتة ولو بسيطة ، بزيارتهم هناك في حيهم ، وشكرهم على هذا العمل التطوعي الراقي ….

وبعد قيام الجريدة الالكترونية : وجدة سيتي » بانجاز هذا الروبرتاج البسيط لهذه الشريحة من شباب مدينة الألفية ، لم يلتمسوا منا الا تبليغ رسالة واحدة الى المسؤولين بالمدينة ، خصوصا السيد رئيس الجماعة الحضرية تتمثل في مساعدتهم على توفير الانارة لصورة صاحب الجلالة التي تم تثبيتها بمدخل الحي

وتوفير بعض المواد التي هم في امس الحاجة اليها خصوصا الصباغة