محمد هوار رئيس المولودية الوجدية – mco.ma – اهتمامنا بعودة المنافسات لا يقل اهتماما عن تعافي وطننا من هده الجائحة

حاوره: عبدالقادر البدوي

في بداية الحوار الحصري الدي خص به السيد محمد هوار mco.maزف الرئيس للجمهور الوجدي خبر يتعلق بحصول الفريق الوجدي رسميا على السجل التجاري، وأبرز هوار أن الخطوة « تأتي في إطار البرنامج المسطر لاحتراف النادي، وذلك من خلال تطوير آليات الحكامة به، والرفع من حجم موارده المالية، قصد الارتقاء بمنتوجه الرياضي »، مضيفا أن « المكتب المسير لفارس الشرق تمكن أخيرا من الحصول على السجل التجاري للشركة الرياضية، التي أنشأها سالفا، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ».وأشار الرئيس إلى أن « السجل التجاري للشركة سيسمح بإنجاز عمليات تخص الميادين المالية والتجارية والصناعية والعقارية، إلى جانب النشاط الكروي الاحترافي »، مبينا أن الأنظمة الأساسية لهذه الشركة التي تحمل اسم « نادي المولودية الوجدية لكرة القدم ش م » كانت قد حصلت مبكرا على مصادقة وزارة الشبيبة والرياضة، هدا ويبلغ رأس مال الشركة مليون درهم، حددت نسبة حصة جمعية المولودية الوجدية لكرة القدم فيه بـ99,96 %، وهو الأمر الذي خول لرئيس هذه الجمعية، محمد هوار، مسؤولية رئاسة الشركة في نفس الوقت…

حاوره: عبدالقادر البدوي

ماهي توقعاتكم عن انطلاق البطولة الاحترافية؟

اعتقد ان البطولة الاحترافية لكرة القدم من بين الدوريات والقطاعات التي تاثرت بانتشار فيروس كورونا 19 ، واهتمامنا بعودة المنافسات واجراء المباريات المتبقية لا يقل اهتماما عن تعافي وطننا الحبيب من هده الجائحة ، وعودة جميع الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، الى سابق عهدها، وعلى هدا الاساس اظن ان استئناف البطولة من عدمها ستتحكم فيه بالدرجة الاولى الحالة الصحية بصفة عامة ، لان صحة المواطن هي فوق كل اعتبار..

مادا عن احتمال استئناف البطولة ؟

بخصوص استئناف ما تبقى من مباريات البطولة الاحترافية اؤكد اننا في نادي المولودية الوجدية على اهبة الاستعداد لقبول أي قرار متخذ من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، والرغم من ظروف الحجر الصحي فان لاعبي النادي كانوا مداومين على التداريب، بإشراف من الطاقم التقني للفريق ، كما كانوا يتلقون النصائح والتوجيهات الكافية من طبيب الفريق لضمان نظام غدائي مناسب، لهدا فننا لا نخشى أي قرار متخذ بخصوص السيناريوهات الممكنة ، خصوصا وان نادي المولودية الوجدية ابان من خلال العشرين دورة السابقة عن مستوى مهم اهله لان يحصل على المرتبة الثالثة عن جدارة واستحقاق، ودلك بفضل جهود اللاعبين والطاقمين التقني والطبي ، وكدا بدعم من الجمهور الوجدي الكبير الدي كان لنا اكبر سند واحسن مدعم للفريق.

هل اثرت التداريب عن بعد على اللاعبين؟

صحيح ان التداريب عن بعد في ظل الحجر الصحي ، لا تعوض كيف ما كان الحال التداريب الحضورية ، ولا يمكن استبدالها كلية او الاستغناء عنها لدلك فإننا نعتقد بضرورة تخصيص حيز زمني قبل استئناف المباريات ، فكما هو معلوم من اجل كسب لياقة بدنية مؤهلة، لا بد لنا على الاقل مدة زمنية لاستكمال التداريب الحضورية بمعية الطاقم التقني ، واكيد ان هدا كله يصب في مصلحة اللاعبين بالدرجة الاولى ، و انداك يمكن للاعب خوض غمار المنافسات في ظروف عادية…. وبخصوص هده النقطة بالذات لابد ان نستحضر الفرق بين التداريب عن بعد ، و التداريب الحضورية، فعلميا لا يمكن لأي لاعب كيف ما كان استرجاع كامل لياقته البدنية، باعتبار المدة الطويلة التي قضاها في الحجر الصحي…

و مادا عن الاجراءات المتخذة في حالة عودة الدوري؟

بطبيعة الحال فان التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية كما توصي بها وزارة الصحة تبقى ضرورة ملحة لتجنب أي تفشي للوباء في صفوف مكونات الفريق ، و سنلتزم بالشروط التي ستعلن عنها الجامعة الملكية بتنسيق مع السلطات والمصالح الصحية، و بالرغم من ان كل سنلاحظ تأخر نسبي في انتهاء البطولة وتمديد الانشطة الرياضية ، اضافة الى انها ستكلف المزيد من المصاريف والتعويضات التي ستثقل لا محالة كاهل الاندية، و مع ذلك فنحن مستعدون لقبول اي قرار متخذ من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم .

هل من خطة احترازية ما بعد عودة منافسات البطولة؟

كما اشرت سابقا فمكونات الفريق على اتم الاستعداد لاتخاذ جميع الإجراءات في حالة استئناف البطولة الاحترافية حتى تمر الامور في ظروف سليمة، وهنا اشير الا الطاقم الطبي وعلى رأسه طبيب الفريق بدأ مبكرا في اتخاد التدابير الوقائية ، تعتمد على خطة محكمة ، من قبيل اجراء الفحوصات الضرورية، لجميع اللاعبين والاطقم التقنية والادارية والطبية، و الاعتماد على التدريبات في مجموعات صغيرة، مع احترام التباعد، دون ان ننسى عمليات تعقيم المركب والمستودعات و ملاعب التداريب، و التي ستبدأ مع بداية هدا الاسبوع، اضافة الى تعقيم حافلة الفريق… فقط يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات المتبعة من اجل السلامة العامة لان صحة الانسان اهم من أي شيء، وانا متأكد ان الوضع سيتحسن مع الايام القادمة شرط ان نتبع كافة الاجراءات التي اقرتها الدولة والتي تحرص على سلامة الجميع مع ضرورة الالتزام واتباع كافة الخطوات المطلوبة للحد من انتشار الفيروس…

كلمة اخيرة

صراحة لا بد من الاشارة ، ان الجميع ينتظر بفارغ الصبر العودة لأجواء التباري، في ظل الاوضاع الصحية التي تحسنت و الحمد لله بشكل ملفت للانتباه في بلادنا بسبب تجند الجميع وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتغلب على جائحة كورونا 19، فالحجر الصحي أثبت بالملموس متانة مجتمعنا وتماسكه وقوته ايضا، اتمنى ان نجتاز هده المرحلة بخير، وعلينا جميعا ان نتكاتف مع الدولة من اجل عبور هده المرحلة الصعبة ، و اكيد انه بالعمل والاجتهاد سننجح ونعبر الازمة، فحبنا للوطن سيهزم كورونا ، وتحية خاصة للجماهير الوجدية المحبة لقميص الفريق.