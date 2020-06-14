جلالة الملك محمد السادس يجري عملية ناجحة بمصحة القصر الملكي بالرباط

أجريت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمصحة القصر الملكي بالرباط يومه الأحد 14 يونيو 2020، عملية على القلب كللت بالنجاح، اثر ذلك اصدر الفريق الطبي الذي اشرف على العملية البلاغ التالي

بلاغ من الفريق الطبي:

سجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عودة ظهور اضطراب من جديد (Récidive du trouble du rythme cardiaque type Flutter auriculaire sur cœur sain).

وقد أوصى أطباء جلالة الملك، نصره الله، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation par radiofréquence) التي أجريت لجلالته حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي (Normalisation du rythme cardiaque).

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من:

– DR Abdelaziz Maouni

– DR Olivier Thomas

– DR Olivier Dubourg

– DR Ali Chaib

– DR Lahcen Belyamani