جماعة وجدة تؤكد أن صفقة النظافة ستجرى وفق المساطر القانونية وسيتم إخبار الساكنة بكل التفاصيل

تشرع جماعة وجدة غدا الاثنين 15 يونيو في دراسة ملفات الشركات المترشحة للحصول على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بتراب المدينة الالفية خلفا لشركة « سيتا البيضاء » التي تنتهي عقدتها مع متم شهر يوليوز.

وتنويرا للرأي العام، يؤكد رئيس جماعة وجدة أن الأمر يتعلق بملف طبيعي سبقته دراسات ومناقشات داخل المجلس وتمت المصادقة على كناش التحملات بإجماع كل الأحزاب السياسية. مضيفا أن الملف يدخل في إطار تدبير الشأن المحلي لمدينة وجدة، ويكتسي أهميته كقطاع من مجالات التدبير بالنسبة للساكنة. حيث أن هذه الأخيرة اعتادت خلال العقد الأخير على مستوى لائق ومشرف في تنظيف بيئة مدينة وجدة، ومن الطبيعي أن تتطلع الساكنة والمجتمع المدني إلى مستوى أفضل مع الشريك المرتقب. وبذلك يظل النقاش المثار حول الصفقة « طبيعيا وعاديا » بحكم أهمية المرفق بالنسبة للحياة اليومية للوجديين.

وأشار رئيس جماعة وجدة إلى أن المجلس وفي إطار اللجنة المشكلة بموجب القانون لمواكبة والإشراف على تطبيق كل المساطر، والممثلة بعدة قطاعات وبعض الأطر والكفاءات من إدارات خارجية، ستحضر من أجل المتابعة والاستشارة، وستعمل من أجل انتقاء أجود العروض، ضمن كل الملفات المرشحة في إطار من الشفافية وحق الرأي العام في الحصول على معلومات.

ويؤكد رئيس الجماعة كذلك على إصدار نشرات رسمية، لإبلاغ سكان المدينة والمهتمين عقب كل محطة من مسار افتحاص العروض المقدمة. وستعرف كل هاته المراحل التدقيق من طرف مكونات المجلس والسلطات المختصة.

وفي السياق ذاته شدد عمر حجيرة على تأطير العملية بكل ضمانات الشفافية والقانون، موضحا أنه سيبقى رهن اشارة الجميع لتقديم المعلومات الصحيحة بعيدا عن الإشاعات والمزايدات..

جماعة وجدة