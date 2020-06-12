شركة موبيليس- دف تواصل تفعيل التدابير الوقائية في مواجهة جائحة كورونا ( COVID19)

منذ اعلان وزارة الداخلية عن الشروع في تنفيذ حزمة التدابير الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في أواسط شهر مارس المنصرم ، تواصل شركة موبيليس- دف تفاعلها بكل انضباط وتلقائية مع كافة التوجيهات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وعيا منها بمسؤوليتها وواجبها الوطني كشركة مواطنة معنية بالمحافظة على صحة وسلامة المرتفقين والمستخدمين على حد سواء .

وشملت التدابير التوعوية و التحسيسية اليومية و الموجهة لعموم المرتفقين وأخرى داخلية نعرض لها في الآتي.

بالنسبة للتدابير الخاصة بالمرتفقين ، سهرت الشركة على :

– القيام بحملات تحسيسية يوميا لحماية المرتفقين .

– نقل عدد محدود من الركاب لا يتعدى نصف الطاقة الاستيعابية للحافلات تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية .

– تطهير جميع الحافلات كل مساء عند الدخول إلى المراب وتعقيمها بمبيد للجراثيم .

– تنظيف وتعقيم أبواب و كراسي و مقابض الحافلات والمحطات الرئيسية طيلة اليوم .

– تزويد الحافلات بمحلول التعقيم من اجل استعماله من طرف المرتفقين لتعليم اليدين عند الولوج إلى الحافلات.

– خلق خلية أزمة للتدخل بصفة مستعجلة في حالة أي تطور للوباء .

– إرساء رقم اخضر 0700181617 للتواصل .

– تكوين فريق لتوعية المرتفقين بالحافلات والمحطات بضرورة المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي.

– نشر اعلانات على متن الحافلات حول التدابير الوقائية الواجب الالتزام بها لتفادي الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

وبالنسبة للتدابير الداخلية اليومية ، تم الحرص بكل مسؤولية على :

– مراقبة وتتبع الحالة الصحية للمستخدمين .

– التقيد بحمل الكمامة الوقائية في أماكن العمل .

– تعقيم اليدين بمحلول التعقيم الطبي الذي وضعته الشركة رهن اشارة المستخدمين في أماكن العمل ، مع الالتزام بتطهير اليدين بالماء والصابون قدر الإمكان.

– وضع سجاد لتعقيم الأحذية عند مداخل مقرات العمل.

-تكثيف التهوية بأماكن العمل .

وإذ تؤكد شركة موبيليس- دف التزامها بكافة التدابير المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية ، فانها تؤكد كذلك حرصها على التواصل المفتوح مع السلطات المحلية والسلطات المفوضة والتنسيق مع هذه السلطات من اجل التنزيل السليم لجميع التدابير اللازمة لسلامة المرتفقين والعاملين ، كما تحرص أيضا على التفاعل مع المتواصلين مع مصالحها من المواطنين بواسطة الرقم الأخضر .

وفي الأخير ، توجه الشركة رسالة إلى جميع المرتفقين بضرورة تظافر جهود الجميع من اجل التغلب على هذه الجائحة باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الصعود إلى الحافلات وأثناء تنقلهم وخاصة الحرص على التباعد الاجتماعي بالمحطات وعند الولوج إلى الحافلة ، والتجاوب مع السائقين والمراقبين فيما يتعلق بعدد الركاب على متن الحافلات المحدد في نصف طاقتها الاستيعابية .

شركة موبيليس-دف .