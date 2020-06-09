التقاضي عن بعد.. عقد 338 جلسة وإدراج 6290 قضية ما بين فاتح و5 يونيو الجاري

الاثنين 08 يونيو، 2020

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت من فاتح يونيو الجاري إلى الخامس منه، 338 جلسة عن بعد أدرج خلالها 6290 قضية، وتم البت في 2337 منها.

وأوضح المجلس، في بلاغ يوم الاثنين، أن 7562 معتقلا استفادوا من هذه العملية وتمت محاكمتهم عن بعد ضمانا لحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتزازه باستمرار الحصيلة الهامة التصاعدية والمؤشرات الإيجابية التي تتحقق من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التتبع والحرص على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي دخلت شهرها الثاني من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في نفس الآن المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.

وخلص المجلس إلى أن هذه الحصيلة والأرقام والمؤشرات بـ »قدر ما تلزمنا بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين، فإنها تحفزنا جميعا على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية، بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة ».

ومع:08/06/2020