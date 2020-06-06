نادي الملودية الوجدية لكرة القدم اصبح شركةيرأسها محمد هوار

* الشركة الرياضية للمولودية الوجدية لكرة القدم تحصل على السجل التجاري *

ينهي رئيس المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم أنه في إطار البرنامج المسطر لاحتراف هذا النادي من خلال تطوير آليات الحكامة به والرفع من حجم موارده المالية قصد الارتقاء بمنتوجه الرياضي، فقد تمكن أخيرا المكتب السالف الذكر من الحصول على السجل التجاري للشركة الرياضية التي أنشأها سالفا تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وسيسمح السجل التجاري لشركة هذا النادي بإنجاز عمليات تخص الميادين المالية والتجارية والصناعة والعقارية إلى جانب النشاط الكروي الاحترافي.

وتجدر الإشارة إلى ما يلي :

– إن الأنظمة الأساسية لهذه الشركة التي تحمل إسم » نادي المولودية الوجدية لكرة القدم ش م » كانت قد حصلت مبكرا على مصادقة وزارة الشبيبة والرياضة؛

– إن رأس مال الشركة يبلغ 1.000.000 درهم حددت نسبة حصة جمعية المولودية الوجدية لكرة القدم فيه ب 99,96 % وهو الأمر الذي خول لرئيس هذه الجمعية السيد محمد هوار مسؤولية رئاسة الشركة في نفس الوقت.