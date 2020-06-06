دولة إسبانيا تصفع البوليساريو من جديد

تنينة محمد…

في جو سياسي دولي مكهرب تعيش « جبهة البوليساريو » على وقع أزمة داخلية بسبب كثرة الإنقسامات والتعصب نتيجة ثورة الجياع في تندوف وخارجية بسبب الصفعة القوية التي وجهتها الديبلوماسية الإسبانية إلى مناصري الإنفصاليين، حيث تم منع إستعمال شعاراتهم المزيفة وأعلامهم في الأماكن العامة …

و في سابقة تاريخية من نوعها منعت « المحكمة العليا الإسبانية » وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الإستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام » غير الرسمية » أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها…في الوقت الذي تستغل فيه الجبهة « جائحة كورونا » لمد يد العون إلى بلدان العالم لكسب ملايين الدولارات وتصريفها في الأرصدة البنكية لرؤوس الجبهة الإنفصالية…في الوقت نفسه لايمر يوم دون تسجيل حركات إحتجاجية داخل تندوف بسبب أزمة الماء والغذاء وكل التقارير المسجلة من طرف المنظمات الغير الحكومية توثق بكل ديموقراطية وشفافية ثورة الجياع داخل تندوف وقمع كل من سولت له نفسه أن يتنفس أوكسجين الحرية والكرامة…

ويأتي قرار منع إستخدام الرايات أو الشعارات أو الرموز غير الرسمية بسبب عدم توافق هذا التصرف اللاقانوني مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي ل »دولة إسبانيا » والذي من شأنه إلتزام الحياد المفروض في الإدارات وعدم الإنجرار وراء الشعارات الزائفة لبعض الحركات الإنفصالية الذي تحتمي بمظلة الإنعتاق من نير الإستعمار والرغبة في التحرر وهذا بطبيعة الحال تصرف في صالح « دولة المغرب » ولا يخدم أجندة جبهة البوليساريو وحلفائها…

وتجدر الإشارة أن وابل الصفعات القوية « لجبهة البوليساريو » لازال مستمر في سيل جارف لكل المخططات الزائفة لجبهة وهمية مسيرة من دولة بترولية تعيش أزمة داخلية وتحاول تصريفها إلى الخارج في عز أزمة الكوفيد… وعليه نشرت وزيرة الخارجية والإتحاد الأوربي والتعاون الإسبانية « أرانشا غونزاليس لايا « بمناسبة » يوم أفريقيا » على الحساب الرسمي لموقع ( تويتر ) التابع لوزارتها خريطة لإفريقيا تتضمن أعلام جميع الدول الأعضاء رسميا في الإتحاد الإفريقي بإستثناء الجمهورية المزعومة…