جنة حقوق الانسان وجحيمها

ذة. سليمة فراجي

جورج فلويد امريكي من السود يبلغ من العمر 46 سنة واب لطفلة ، قتل من طرف شرطي اثناء القاء القبض عليه لاشتباهه في ارتكاب جريمة تزوير ، اذ عمد الشرطي الى وضع ركبته على رقبته الشيء الذي ادى الى الاختناق و انقطاع التنفس ،ورغم استنجاده واصل الشرطي الضغط بركبته على عنق الضحية الذي فارق الحياة .

الوقائع موثقة بالصوت والصورة

المتابعة كانت هي القتل الخطأ ، في الوقت الذي طالب فيه المحتجون متابعة الجاني بالقتل العمد !

ما رأيكم في المتابعة ؟

اتعجب من المنظمات الحقوقية الدولية التي تصف المغرب وكأنه جحيم لحقوق الانسان بل وتكيل بمكيالين لما تتجاهل جميع التشريعات والمنجزات في مجال تعزيز الحقوق والحريات ، فراديس وجنات حقوق الانسان لا تأبه لهذه الحقوق احيانا مركزة فقط على احداث معزولة لاصدار اوامر الى من يحرر التقارير، متناسية ما يحدث في عقر دارها من انتهاكات جسيمة لابسط الحقوق

ذلك ان هذا المواطن من السود وعلى فرض انه ارتكب جريمة التزوير ، فان القضاء هو الذي يحاكمه محاكمة عادلة ، بدل تعذيبه الى حد ازهاق الروح !… سليمة فراجي