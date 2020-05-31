جائحة كورونا تفتح الحدود الجوية بين مطار هواري بومدين الجزائري ومطار وجدة انكاد

قدوري الحسين

بمطار وجدة انكاد حطت ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية قادمة من مطار هواري بومدين بالجزائر تحمل حوالي 300 من المغاربة الذين ظلوا عالقين بالعاصمة الجزائرية منذ بداية تعليق الرحلات الجوية بين المغرب والجزائر حراء جائحة كورونا … وهكذا تزلت تباعا الطائرات الثلاثة صباح يوم السبت 30 ماي 2020 بمطار وجدة انكاد على الساعة 1,45 و 2,15 ثم على الساعة 3 من زوال نفس اليوم وعلى متن كل رحلة 100 من المواطنين المغاربة الذين ظلوا عالقين لأكثر من شهرين بالعاصمة الجزائرية ……..حيث تم استقبالهم من طرف الكاتب العام لولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد وبعض المسؤولين الجهويين للصحة والأمن

وبعد قيام مختلف الاجراءات الادارية والوقائية الصحية ، تم مباشرة نقل المسافرين على متن 12 حافلة الى المحطة السياحية بمدينة السعيدية قصد اتمام باقي الاجراءات الصحية بما في ذلك اجراء مختلف التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ والحجر الصحي

هذا وخلال الأيام المقبلة ستتواصل الرحلات الجوية بين بعض المدن الجزائرية الأخرى مثل وهران وسيدي بالعباس لنقل باقي المغاربة الذين ما يزالون عالقين بالجزائر

وامام هذا الحادث الاستثنائي طبعا ، علق المهتمون بالعلاقة المغربية الجزائرية التي ما ان تخرج من توتر حتى تدخل توترا اكثر تعقيدا من سابقيه ، خصوصا ما يتعلق باشكالية الحدود بين البلدين التي لا تفتح الا خلال حالات استثنائية ولبضع دقائق فقط ….قائلين : » شكرا لكورونا لأنها استطاعت على الأقل فتح الحدود الجوية المغربية الجزائرية بين مطار هواري بومدين ومطار وجدة انكاد ….والعقبة للحدود البرية … »