عمر حجيرة : أتوقع أن كورونا ستترك حتما بصماتها في حياتنا الفردية والجماعية ….ولكن … ان شاء الله غادي تزيان

عمر حجيرة :

إن شاء الله غادي تزيان

بعد شهر صيام من نوع خاص وصلاة وقيام في البيت جاء عيد ليس ككل الأعياد سنصلي صلاة العيد في بيوتنا سنتبادل التهاني بالهاتف ونزور أحبتنا عبر شاشات الهواتف فقط.

مع ذلك، أحس بإنطباع يسوده التفاؤل عند الناس خاصة وأن جهتنا ومدينة وجدة تسجل نسبة مرتفعة من حالات المتعافين وإصابات قليلة بهذا الفيروس الذي حير العالم .

أحس بالشوق ينتاب الناس إلى حياة عادية، يريدون الرجوع الى أنشطتهم الحياتية بعدما تابعوا تفاصيل التحليل والنقاش ومتابعة توقعات ما بعد الجائحة حيث كل واحد يجتهد ويتفنن من موقعه في رصد تبعات كورونا والتوقعات العالمية والجهوية والوطنية والمحلية على المستوى الاقتصادي والمجتمعي .

كورونا في رمضان حركت أروع لوحات التماسك المغربي الأصيل بلغت ذروتها حين شاهدنا تضامن كل الفئات الاجتماعية بكثير من الكبرياء والكرامة المغربيتين.

أتوقع أن كورونا ستترك حتما بصماتها في حياتنا الفردية والجماعية وستترسخ لدينا قواعد جديدة سنتعامل معها كل يوم.

ان شاء الله ستفتح الأسواق وسنصلي في المساجد، سنزور عائلاتنا وأهالينا سنخرج إلى مدننا وقرانا وسترجع الحياة الى سالف عهدها وستستخلص بلادنا كثيرا من العبر في إعادة ترتيب الأولويات ودعم وتطوير مناهج الحكامة.

بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وسمو وتلاحم الشعب المغربي، بلادنا ستتحكم أن شاء الله في التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهاته الأزمة الصحية وستشكل المرحلة المقبلة بداية نهضة جديدة للأمة المغربية ربحنا فيها تعزيز وارتفاع منسوب قناعاتنا وإيماننا وثقتنا بالله وبقدرات وطننا العزيز..

لندع جانبا الصين والولايات المتحدة ومستقبل أوروبا والعلاقات جيو استراتيجية وتطور أرقام كورونا عبر العالم ونعطي لعيد الفطر كل حجمه الديني والاجتماعي رغم شروط الحجر هاته.

يجب أن نجهر بإيماننا بالله وبوطننا وبملكنا وبالتفاؤل نخرج من جديد للمشاركة في حياة يسود فيها استمرار التضامن ومساهمة كل فرد من المجتمع بالعمل الجاد في تجاوز بلادنا لهاته المرحلة بأقل الأضرار .

ختم الله صيامكم بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول وجعل عيدنا فرحة وبهجة لاتزول .

عبد مبارك سعيد لكل المغربيات والمغارية، لكل الوجديات ولوجادة داخل وخارج أرض الوطن .

اللهم احفظ بلادنا وملكنا محمد السادس نصره الله من كل مكروه.

غادي تزيان إن شاء الله .

الله الوطن الملك