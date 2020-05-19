فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ بالمغرب : تسجيل 71 حالة مؤكدة فقط خلال 24 ساعة الأخيرة ، وارتفاع عدد المتعافين الى 3901

صرحت وزارة الصحة يومه الثلاثاء 19 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 71 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 7023 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد93344 حالة … فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في183 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة143 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 3901 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

بقى ف دارك :