CORONA VIRUS : Une grande leçon à bien saisir

les expériences humaines sont probablement bénifiques d’un coté et nuisibles d’unautre ; chaque chose a du bien aussi bien que du mal dans sa formation ; c’est bien le cas pour le corona virus: ce visiteur venu de l’Asie et bien précisement de la Chine .

Certainement , ce virus a causé des ravages dans les pays les plus puissants du monde ainsi que dans les pays les plus pauvres : Il a été à l’origine d’une pendémie nomée covid 19 qui a provoqué plus de 314.950 décés confirmés dans le monde et plus de 4.708.415 cas inféctés par cette pneunomie contagieuse et fatale :recensement fait jusqu’au 16 mai 2020 .

le monde était préocupé par l’armement , le développement de l’économie , la conquete de nouveaux marchés ….Et subitement tout avait changé ,d’un jour à l’autre l’HOMME s’était redu compte qu’il était toujours aussi vulnérable qu’il ne le pensait et qu ‘il était entrain de faire de mauvaises prévisions et que les projets qu’il avait préconisés étaient envain , et les calculs dont il pensait en être sur étaient malheureusement faux et qu’il fallait qu’il rechange ses priorités .les secteurs de grande importance pesaient lourds et surgissait la nécéssité d’un néo-systéme plus robuste et plus réaliste qui se baserait sur la recherche scientifique , qui a été malheureusement négligée dans 90% des pays du monde , était inévitable;

Ainsi , nous sommes maitenant plus sûr qu’à nimporte quel autre temps que l’avenir sera pour les pays qui dépenseraient plus pour la médecine , la recherche scientifique et donc incontéstablement pour un systéme éducatif solide et fiable capable de créer des cadres en médecine et des chercheurs scientifiques qui méneront leurs taches à bonne fin dans des conditions favorables : Il est temps de donner hommage à la science et au savoir en dépits de tout autre domaine ;les scientifiques ,les chercheurs ,les médecins ,les professeurs doivent être au premier rang ,donc ils solicitent d’être bien estimés et bien réspéctés et surtout trés encouragés par la société humaine parceque la civilisation a été toujours à base du savoir et de la connaissance .

Le monde s’est uni pour la premiére fois contre un seul ennemi ,les pays du globe ont mis à part leurs différences et ont oublié les armes ,la guerre , les problémes économiques et sociaux ,ils ont oublié s’ils sont capitalistes ou socialistes ,ils ont oublié les bourses ,MADEX et MASI et ont céssé de calculer les gains ou les pertes :leur seul et unique but était de vaincre un unique énnemi: le corona virus et d’être saint et sauf ;

Même l’environnement a tiré profit de ce virus :l’ozone s’est reconstitué, la faune s’est avérée plus tendue ,plus paisible vis à vis de l’absence du prédateur humain , et la flore a surgi plus verdoyante et plus dense ,l’air plus frais et plus pur .

Toutes les races ,toutes les religions , toutes les doctrines sont arrivées à une unique conviction: C’est que les humains peuvent investir leurs savoirs et leurs savoirs faire dans la paix au lieu de la guerre , le bonheur au lieu du malheur , les valeurs humaines au lieu du matérialisme et ceci biensûr par le biais de la connaissance et du savoir . on peu sacrifier l’économie pour la sauvegarde des valeurs et pour une race humaine bien éduquée et bien formée . cela , je crois ,est une grande leçon qu’on peu tiré de ces événements quoiques sinistres mais aussi ayant un coté positif .

Bref , il est sur et certains que le monde post-corona-virus sera different et rien ne sera comme avant .

Enfin ,prions Dieu que cette pandémie disparaisse du globe terrestre sans grands dégats ,mais prions Dieu aussi que nous tirerons profit de cette expérience bienque terrible mais à vrai dire elle nous a éduqué toutes et tous …