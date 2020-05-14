منصف السلاوي يشرف المغرب

محمد شحلال

تناقلت وسائل الاعلام خبرا يشرف الأدمغة المغربية،حيث عين الرئيس الامريكي العالم المغربي منصف السلاوي مستشارا ومنسقا للبحث البيولوجي في أفق الوصول الى لقاح ضد وباء كرونا.

ليس هذا الرجل أول مغربي يتألق خارج وطنه،وهو ليس بحاجة الى اشادة قد لا يسمعها أبدا بسبب عدم ضياعه للوقت الذي يخصصه لما هو أهم،فهناك المئات من أمثاله رجالا ونساء قدموا الدليل على أن هذا الوطن مشتل خصب لانجاب أبناء يرفعون من شأنه،خاصة حينما تتعرض سمعته للخدش المجاني على يد من يفترض فيهم أن يكونوا قدوة في العفة تأسيا بالرسول الكريم الذي ظهر بينهم.

ارجو أن تسلط الاضواء على ابن المغرب الذي يكرم في أقوى دولة معاصرة،حتى يعود السعودي الحقير الذي نفث شيئا من خبثه على بلدنا فردت عليه بضاعته الى شرنقته التي لا مجال له خارجها.