هل الجزائر دولة صديقة؟

رمضان مصباح الإدريسي

اهتزت بعض وسائل الإعلام الجزائرية أخيرا، وكذا منصات التواصل ؛وهي تندد بما ورد في دردشة جرت بين القنصل المغربي في مدينة وهران وبعض مواطنينا العالقين بالمدينة ،والذين تجمهروا أمام القنصلية مطالبين بترحيلهم إلى المغرب.

» راكُم عارفين اشْنو كاين ،احنا في بْلاد عَدوة » هذا ما ختم به السيد القنصل حواره مع العالقين ،بعد أن أكد على أن أبواب القنصلية مفتوحة في وجوههم،كما حدد معهم الغد موعدا لاستقبالهم ؛وهذا رابط الشريط،الذي عد جائحة:



طبعا لا يسعني إلا أن أستهجن هذا الكلام ،من قنصل يفترض فيه توظيف القاموس الدبلوماسي ؛خصوصا وقد صدر منه ما صدر ،على سبيل الختم ؛بعد أن كان الحوار قد أفضى ،على ما يبدو، إلى اتفاقات ،وشرع الواقفون في التفرق.

لكن بمساءلة نفس القاموس عن الوصف الرسمي المستعمل في حالة علاقة الجزائر الرسمية بالمغرب ،أو غيرها من الدول التي تناصبنا العداء ،لهذا السبب أو ذاك ،لا يمكننا إلا أن نقول بأن القنصل استعمل التوصيف الدبلوماسي الصحيح ؛إداريا وسياسيا.

ولو قال بأننا في دولة صديقة ،أو شقيقة حتى، لعد كلامه دبلوماسية لطيفة منه؛لكنها غير صادقة،آنيا وسياسيا.

ولعل السياق اقتضى منه ما صدر عنه ، لأنه كان يسعى إلى إقناع مواطنيه المطالبين بالترحيل ،بوجود صعوبات إدارية تحول دون تحقيق مطلبهم؛أما المسافة بين مدينتي وهران ووجده فلا تطرح أي مشكل اعتبارا للقرب.

طبعا في مواجهة مطلب مواطنيه الوحيد،لم يكن بحاجة ،إطلاقا، إلى الولوج بهم إلى متاهات العلاقة الشائكة بين الدولتين،والتصريح بما يعتبر السكوت عنه أفضل؛ فلكل مقام مقال ؛والتلميح أبلغ من التصريح أحيانا.

إن العلاقة بين الشعبين الشقيقين ،رغم كل الغبش الحالي،منذورة لغد مشرق ،فهي بأسس متينة ،ضاربة في عمق التاريخ ،وتضاريس الجغرافية؛ومن هنا فتفعيلها طاقة ذاتية كامنة فيها،وليست خارجة عنها ؛ستنطلق لا محالة ،ولا خيار لها غير هذا،عاجلا أم آجلا.

ومما يؤكد على هذا، تضخيم وسائل الإعلام الرسمية لزلة لسان قنصل ،حسن النية – في ظرف عصيب،نوجد فيه جميعا في حالة ذهول – لتكريس العداء المصطنع ،الذي لا يصدقه الشعبان ؛وقد عبرا عن هذا في مناسبات عديدة.

لعل قرائي ،من المغاربة والجزائريين، انتبهوا إلى كوني أوقفت – إلى حين – مقالاتي الانتقادية لرسميي الجزائر،مدفوعا بضرورة الدفاع عن قضايا وطني ،ولهفتي من أجل تحقق نهضة مغاربية تقطع مع التشرذم والفرقة ،باعتبارهما أسلحة دمار شامل للمنطقة .

أوقفتها لأن الظرف ظرف حرج وبائي،مغاربي وعالمي ،لا يفسح المجال للانشغال عنه بقضايا ما قبله.

وكم تمنيت لو كانت الحرب المعلنة على الجائحة مغاربية ؛كمقدمة لاستعادة الروح المغاربية ،معافاة من كل الجروح التي ينشط الكثيرون لكي تندمل أبدا.

ومن قال بأن قوة الجزائر والمغرب المتحدتين لا تزعج أحدا؟

أيها القنصل بوهران ،إن الاعتذار،أيضا، من مفردات القاموس الدبلوماسي؛ولا يعني التفريط في شيء من قضايا الوطن.

ومن حسن الدبلوماسية تكذيب الحكومة الجزائرية للقنصل ،بتيسير ترحيل مواطنينا العالقين إلى البوابة الحدودية « زوج بغال »؛على أن تكون حكومتنا جاهزة لاستقبالهم.

نعم إن الجزائر دولة صديقة ،والعداء فيها عابر في كلام عابر.