ملف خاص عن فريق المولودية الوجدة في زمن استثنائي : هرم كروي ينتظر عودة الزمن المتوهج !!

الى حدود الدورة 19 من عمر البطولة – قبل ان تتوقف قهرا ، بسبب كوفيد 19 – ، يكون فريق المولودية الوجدية قد اجتاز مرحلة مهمة في شق الطريق الصحيح، باحتلاله المرتبة الثالثة في سبورة الترتيب، على بعد نقطتين من المتزعم فريق الوداد البيضاوي ، وهي نتيجة حققها عن جدارة واستحقاق …. صحوة تاريخية بسواعد رجالات وعلى رأسهم محمد هوار رئيس شاب طموح غامر ، ولم يخب ظنه، في سبيل اعادة امجاد فريق عريق اسمه المولودية الوجدية…رئيس ابى في ظرف وجيز ، الا ان يكون في الموعد مع التاريخ، بعدما تمكن من تحقيق المبتغى الدي تم تسطيره خلال الموسم المنصرم ، في تثبيت الاقدام بين الكبار…و خلال هدا الموسم يظهر جليا ان بوادر الوصول الى الهدف ليس بالمستحيل … ويظهر هذا من خلال الالتفاف المنقطع النظير لجميع الفعاليات الرياضية، فالجميع يراهن في تحقيق مرتبة مشرفة – في حالة اعطاء الضوء الاخضر لاستئناف البطولة الوطنية الاحترافية – لكسب ورقة المشاركة في احدى المباريات القارية، و تشريف الكرة المغربية..

اعداد : عبدالقادر البدوي

الرئيس محمد هوار في تصريح حصري » mco.ma »

هدفنا مواصلة العمل لتحقيق طموحات الجمهور الوجدي

جميع مكونات النادي مستعدة لقبول أي قرار صادر عن الجامعة الملكية …

في تصريح حصري لرئيس المولودية الوجدية محمد هوار، اكد على انه في اتصال دائم باللاعبين والاطر التقنية والطبية ، عبر تقنية الفيديو، وعلى هدا الاساس – يضيف – اننا قررنا برمجة اجتماعات أسبوعية لتبقى مكونات الفريق على أهبة الاستعداد لكل جديد… ليكون الهدف الرئيسي من هدا البرنامج الوقوف على وضعية اللاعبين ، ومدى استجابتهم للتداريب اليومية ونظامهم الغذائي، واهم الصعوبات التي تعترضهم، مضيفا ان النادي مستعد – بصدر رحب -، على قبول أي قرار صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شأن السيناريوهات الممكنة لإنهاء الموسم الرياضي الحالي، سواء تعلق الامر بتوقيف البطولة او استئنافها.. علما ان هناك اهم من الكرة في زمن كورونا ، ألا وهو صحة المواطنين و سلامة اللاعبين، التي ينبغي ان تكون فوق كل اعتبار، فالحمد لله فالمغرب كان سباقا في اخد اجراءات احترازية لمواجهة الجائحة ، بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله ،وهدا ما ننتظره من قرارات حكيمة تكون في صالح المواطنين.

و في حالة استئناف البطولة قال محمد هوار ان الطريق ما زال شاقا و طويلا، فما زالت امامنا 11 مقابلة لإنهاء البطولة، صراحة استفدنا كثيرا من هدا التوقف الاضطراري بعد تعافي مجموعة من اللاعبين المصابين واخص بالدكر صابر الغنجاوي وادم النفاتي و كدا المهاجم نيلسون اميكا، واكيد ان هدا سيكون في صالح الفريق، فقط هناك لاعب واحد مصاب وهو مقبل على عملية جراحية الامر يتعلق بنبيل الجعدي .

وبخصوص الافاق المستقبلية للفريق، قال محمد هوار انه سيواصل عمله لتحقيق طموحات الجمهور الوجدي، مشيرا الى ان الملامح الكبرى التي يسعى تحقيقها الفريق خلال هدا الموسم، بدأت معالمها تظهر للوجود…خاصة وان المنافسة خلال هدا الشطر من المنافسات والتي توقفت فيها البطولة، كانت قوية و شرسة بين مجموعة من الفرق، والح على ضرورة الالتفاف من طرف المنتحبين والمسؤولين للفريق حتى يتمكن الفريق من استرجاع توازنه وحصد النتائج الايجابية، وتحقيق المشروع المسطر من طرف المكتب المسير للفريق ، و الذي يندرج في اطار » مشروع مدينة ….مشروع جهة » واكيد ان هذا المشروع سيمكن من تلميع صورة هذا الفريق العريق ، كما ستكون له اثار ايجابية على المدينة ككل، مؤكدا انه من جهته سيعمل كل ما في وسعه توفير جميع الامكانيات المادية والمعنوية للاعبين ، الا ان هذا لا يكفي الا بتظافر جهود جميع الفاعلين الرياضيين كمنخرطين وتقنيين ولاعبين ومحبين ومنتخبين وسلطات محلية…

بن شيخة….الربان الدي قلب الموازين

بتاريخ 12 يونيو من سنة 2019 ، قدم فيه المكتب المسير لفريق المولودية الوجدية لوسائل الاعلام الربان الجديد للفريق، الامر يتعلق بأحد المدربين الدين ابلوا البلاء الحسن في مختلف البطولات التي درب فيها ومنها مجموعة من الفرق الوطنية، انه المدرب الكفء عبدالحق بن شيخة، هدا الاخير في كلمته المختصرة – الجامعة والمانعة – التي ادلى بها بالمناسبة قال فيها بالحرف » أنه قدم لمدينة وجدة قصد تشريف النادي والجماهير العريضة ولم يأتي من أجل تنشيط البطولة، مع فتح مشاورات مع مكونات النادي قصد جلب لاعبين ذات مهارات عالية مع تطعيمه من لاعبي مدرسة النادي، وانه على استعداد للعمل مع المكتب المسير ، وانه لن يدخر أي جهد لإرجاع الفريق الى امجاده ، و بخصوص اهدافه قال بانه سيسعى الى تحقيق نتائج احسن بكثير من موسم 2018-2019 على ان يلعب في المراتب الخمس الاولى خلال موسم الموالي 2019-2020 » وأعد الجمهور الوجدي بالندية والمثابرة لتحقيق المبتغى ، ….مع مرور الدورات تأكد ان وعد الحر صادق ، فلا مجال للمجاملة ، لان الواقع يبن بالملموس النتائج المشجعة التي حققها الفريق الوجدي…

الحصيلة المشجعة…

انتفض فريق المولودية ، وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة بعدما احتلاله مرتبة مشرفة في الترتيب، والحقيقة ان كل من تتبع مسيرة الفريق خاصة هدا الموسم يتضح بانه لأول مرة مند زمان تكون المدينة قد كسبت فريقا في المستوى ، فريق يتكون من عناصر متمرسة ، قاومت بل وقارعت فرق قوية داخل وخارج وجدة ، و وقفت الند للند لكل الفرق الوطنية ، و ما يلاحظ الفريق على فريق المولودية انه يتوفر على تركيبة بشرية قل نظيرها في البطولة الوطنية، دلك انه يتوفر على لاعبين اضافيين في جميع الخطوط ، مما يسهل على المدرب تعويض اي لاعب دون اشكال، دون ان ننسى بان الخاصية التي يتميز بها الفريق هي العمل في اطار المجموعة ، مما خلق داخل الفريق تشكيلة نموذجية بفضل حنكة مدرب يعمل في صمت ،حقق نتائج لا ينكرها الا جاحد علما ان النتائج المحققة حسب المتتبعين لم تأتي من فراغ و عن طريق الصدفة بل و لأول مرة منذ امد طويل ، اصبح الفريق يتوفر على تشكيلة في المستوى ، ، بل و نجح في تكوين فريق منسجم بكل المقاييس، كما ان جدية وصرامة المدرب بن شيخة ساهت بشكل كبير في خلق اجواء حماسية بين اللاعبين و يكفي – حسب اخر الاخبار – ان المدرب حتى في الحجر الصحي فرض نوعا من الجدية على التداريب ،مع فرض غرامات مالية على لاعبيه في حالة الغياب او التأخر بدون عذر، و بلغة الارقام يكون الفريق الوجدي قد حقق الاهم ب 9 انتصارات و 7 تعادلات فيما مني ب3 هزائم فقط، مع بروز هداف جديد في البطولة الامر يتعلق الامر بالمهاجم اسماعيل خافي الدي تمكن من تسجيل 8 اهداف…

الرئيس والمدرب واللاعبون في صف واحد لدعم صندوق كورونا…

في اطار مساهمة الفريق الوجدي و مكونات النادي في المباراة الافتراضية التي سيواجه فيها الفريق وباء كوفيد 19، باعتبارها رمزية ذات دلالة تضامنية من النادي ومحبيه وكل الجمهور الرياضي للمساهمة في الصندوق الخاص لمكافحة كوفيد 19، كان هناك التزام جماعي في الاجتماع الت يتم عقده يوم الاحد 3 ماي الجاري للمساهمة الفعلية في هذه المبادرة ودعمها من أجل انجاحها، وبهذه المناسبة وجه ا رئيس النادي محمد هوار نداء لكافة المحبين وعموم المواطنين للتشبث بقيم التضامن المعروفة على الشعب المغربي والانخراط في الجهود المبذولة لمواجهة آثار هذه الجائحة خاصة الالتزام ، وبدوره ابى مدرب نادي المولودية الوجدية عبد الحق بن شيخة الا ان ينخرط في مبادرة محاربة جائحة كورونا فيروس ويدعم فكرة المقابلة الافتراضية لنادي المولودية الوجدية ودعا الجميع من خلال فيديو عبر المواقع التواصلية ، للمساهمة في هذه المبادرة التضامنية حتى نتمكن – يقول من الانتصار في هدا اللقاء الصعب يدكر انه للمساهمة في هدا الصندوق وضعت ادارة النادي رهن اشارة الجمهور والمحبين التذاكر التي يتم اقتناؤها حصريا عن طريق الانترنت بالمنصة الالكترونية او عن طريق حساب النادي … و سيخصص ريعها بالكامل لدعم هذا الصندوق.

في زمن الحجر الصحي منصة تفاعلية للتواصل

في زمن الحجر الصحي لم يمنع فريق المولودية الوجدية من الانخراط الإيجابي في تدبير المرحلة الراهنة سواء على مستوى التسيير الإداري أو التقني، حيث عمل محمد هوار، رئيس نادي المولودية الوجدية، على تفعيل تقنية التسيير المباشر للفريق من خلال منصة تفاعلية تسمح له بالمتابعة اليومية لكل الحصص التدريبية للاعبين وحثهم على تطبيق البرنامج المسطر من طرف الإدارة التقنية وكذا تتبع الحالة الاجتماعية لكل مكونات النادي، وفي هذا الإطار عقد الرئيس، اجتماعا تفاعليا مع اللاعبين، يوم الثلاثاء 21ابريل و يوم 3 ماي، خصصت بالدرجة الاولى لآخر المستجدات التي فرضتها تدابير الحجر الصحي…

صفقات مربحة ساهمت في حصد النتائج…

في اللحظات الاخيرة من اغلاق الميركاتو الصيفي ، تمكن المكتب المسير للفريق من التعاقد دفعة واحدة ، مع لاعبين في المستوى الامر يتعلق باللاعب المهدي النغمي ( اتحاد طنجة ) ، ومصطفى اليوسفي ( الجيش الملكي ) و لامين دياكيتي ( الفتح الرباطي ) ، و كان الهدف الاول الفريق من هده الصفقات الوازنة تعزيز الخط الأمامي وتعزيز الهجوم ، وسبق للمكتب المسير ان عقد صفقات مربحة مع مجموعة من اللاعبين ، الامر يتعلق باللاعب بادو بومبونغا ، وزميله قائد فيتا كلوب الكونغولي نيلسون مونغونغا، وإسماعيل الخافي، و ادم النفاتي، وكريم الهاني ، ، و صابر الغنجاوي ،و حسين خوخوش ، حمزة معتمد ، و عدنان براهني ، و يوسف الجمعاوي، و أيوب قاسمي… دون ان ننسى لاعبين تم الاحتفاظ بهم ، منهم محمد بوجاد ، مهدي مفتاح ، يوسف العمري ، عبدالله خفيفي، جمال حركاس، علاء الدين بوشنة ، سليم نداو، ايميكا اغبوغ، نوح وائل السعداوي.

للجمهور الوجدي الكلمة…

في استقراء لمجموعة من اراء المحبين والمهووسين بحب القميص الاخضر والابيض ، كان هناك اجماع على ان الفريق وصل الى مرحلة النضج، ولا يمكن باي حال ان يتراجع الى الوراء، جمهور ابان عن تفانيه الواضح ، و حبه للفريق بالرغم من الاكراهات التي مر منها الفريق طيلة الموسم اهمها عدم جاهزية الملعب الشرفي الدي كان يخضع لإصلاحات وترميمات … فالجميع هنا بوجدة مجند لإرجاع مجد وتاريخ هدا الفريق العريق ، و بالتالي خلق المفاجأة في موسم التحدي…مع ملاحظة ان بعض المحبين متخوف من قرارات يمكن ان تبعد الفريق من كسب ورقة المشاركة في احدى البطولات القارية في حالة ما ادا تم توقيف البطولة، وجاء في تدوينة احد المحبين – بالحرف – في موقع التواصل الاجتماعي » لا نرضى بأية صفقة داخل كواليس الجامعة بخصوص فريقنا اقولها واكررها حسابيا المولودية في المركز الثالث لحد الان » فيما تفاءل احدهم قائلا » في حالة ما ادا توقفت البطولة بداعي وجود قوة قاهرة فسيتم الحسم فيها بالاعتماد على معدل النقط بالمقابلات التي تم اجراءها ، وهدا كله في صالح فريقنا المولودية » على كل فالكل يترقب قرار الجامعة الملكية لكرة القدم يوم الخميس…

« كوفيد 19 » و تباشير الخير بجهة الشرق…

في النشرة اليومية الخاصة بالحالة الصحية ، رصدت مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، الى حدود صباح يوم الجمعة 8 ماي ، أنه تم تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مجملها في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، وبنسبة أقل في جهتي مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 2179، ووصلت الوفيات إلى 185 حالة، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، ويلاحظ من خلال المعطيات ان جهة الشرق لم تسجل ولو حالة واحدة طيلة 14 يوما بالتمام والكمال، مما يعطي الامل في الانتصار على جائحة كورونا بالجهة، وباقي جهات المملكة ان شاء الله…

بطاقة الفريق

تاريخ التأسيس : 1946

الملعب : المركب الشرفي بوجدة

سعته : 22 ألف متفرج

رئيس : الفريق محمد هوار

ألوان الفريق : الأبيض والأخضر

العنوان : صندوق البريد 76 وجدة

الفاكس :0536682006

المدرب : عبدالحق بن شيخة

رؤساء المولودية الوجدية عبر التاريخ

بنشيخ من 1946- 1948

عبداللطيف السبتي 1948- 1949

مصطفى بلهاشمي 1949- 1988

عبدالحميد بلحبيب 1989- 1992

بلقاسم بنشعو 1988- 1989 و1992-1993

الناجم لهبيل 1993- 1995

عبدالمالك لهبيل 1995- 1996

محمد الكعواشي 1996- 1999

محمد لحمامي 1999 – 2011

خالد بنسارية 2011 – 2018

محمد هوار من 2018 الى يومنا هذا

هدافو الفريق عبر التاريخ

عبدالحميد العزاوي 14 هدفا ( هداف البطولة موسم 65-66)

علاء الدين تميمي 23 هدفا ( ثاني رقم قياسي وطني موسم 83- 84)