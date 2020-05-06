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فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ المغرب يسجل 189 اصابة مؤكدة جديدة

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صرحت وزارة الصحة يومه الأربعاء 6 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ارتفع الى 189 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 5408 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد47550 حالة … فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في183 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة179 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 2017 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ جهة بني ملال خنيفرة :1.65 في المائة
ـ جهة الدار البيضاء سطات :25.94 في المائة
ـ جهة درعة تافيلالت : 10.48 في المائة
ـ جهة الداخلة واد الذهب : 0,04 في المائة
جهة فاس مكناس :12,86 في المائة
ـ جهة كلميم واد نون :0,74 في المائة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 0,08 في المائة
ـ جهة مراكش اسفي 20,75 في المائة ـ
ـ الجهة الشرقية 3,33 في المائة
جهة الرباط سلا القنيطرة 9,07 في المائة
ـ جهة سوس ماسة : 0,99 في المائة
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 14,07 في المائة

بقى ف دارك :

 
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