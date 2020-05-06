رسالة مفتوحة الى كل من السيد والى جهة الشرق والسيد عامل اقليم جرادة :ملتمس تدخل

الحمد لله وحده

وجدة في 06/5/2020

مجموعة من ابناء قبيلة بني بوحمدون

جماعة راس عصفور اقليم جرادة

:رسالة مفتوحة الى كل من السيدين

السيد والي جهة الشرق وجدة

السيد عامل إقليم جرادة جردة

سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتمكين

الموضوع : ملتمس تدخل

وبعد . لا يخفى عليكم ان الغالبية العظمى من ابناء قبيلة بني بوحمدون /جماعة راس عصفور باقليم جرادة هم ناس قاطنون بمدينة وجدة اوفي مدن اخرى من المملكة , اما لكونهم اطرا في مختلف اجهزة الدولة او بحكم المهن الحرة التي يشتغلون فيها وهي كثيرة وعلى راسها التجارة ,ومع ذلك حافظ ابناء القبيلة على الانتماء لمسقط الراس وذلك بانعاش القطاع الفلاحي في اراضي اباءهم واجدادهم واعدادها لتصبح اكثر انتاجا من ذي قبل مما انعكس بالايجاب على الساكنة المحلية بتوفير عدد مهم من فرص الشغل وايام العمل القارة والموسمية وخاصة في فترات الحرث والسقي والحصاد وجني المحصول , وهي امور تتطلب الحضور والمواكبة من طرف اصحاب الارض

و مع الظروف التي يمر بها بلدنا كسائر بلاد المعمور جراء جائحة كورونا واعتماد بلدنا بقياد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقانوني الحجر الصحي والطوارئ الصحية كاجراءات احترازية من اجل الحد من تفشي الفيروس بيننا ,عمدنا الى التقليل من التنقل من اجل زيارة اراضينا ومساكننا التي توجد فيها, منضبطين لما جاء به القانون, رغم ان الفترة هي فترة السقي بكل امتياز ويمكن للعديد من المزروعات ان تتعرض للتلف بكل سهولة اذا لم تسقى .

الا انه في الاونة الاخيرة فوجئنا بحواجز نصبتها السلطة المحلية والدرك الملكي على مستوى جماعة راس عصفور تطالبنا برخص معينة من اجل السماح بالمرور رغم اننا نتوفر على اشهادات رسمية بالتنقل موقعة من طرف اعوان السلطة بمدينة وجدة هم على دراية بانشطتنا الفلاحية في العالم القروي ,مما دفعنا الى البحث عن الجهة التي هي مخول لها منحنا هذه الرخص ولا نخفيكم سرا اننا لم نجد مخاطبا يفهم ويتفهم وضعيتنا ووضعية اراضينا البورية والسقوية في جميع الادارات التي قصدناها ,مما اصبحت معه محاصيلنا مهددة بالضياع وهي بعيدة كل البعد عن جميع ما من شانه ان يشكل خرقا للاجراءات الاحترازية الجاري بها العمل ( وعلى راسها التباعد الاجتماعي المتوفر بامتياز )

لذا نلتمس منكم السيد الوالي ونلتمس منكم السيد العامل, التدخل من اجل ضمان التعامل بالمرونة المطلوبة في مثل هذه المواقف وعدم المبالغة في التشديد على المرور في الحاجز المشار اليه اعلاه وهو على كل حال طريق حدودي الاغلبية الساحقة من مستعمليه هم من ساكنة الدواوير القروية لجماعة راس عصفور ,ومن ابناء قبيلة بني بوحمدون ,

وفي انتظار تدخلكم من اجل تحقيق الانسيابية المعهودة بيننا وبين ممتلكاتنا داخل تراب جماعة راس عصفور تقبلوا السيد الوالي و تقبلوا السيد العامل فائق عبارات التقدير والاحترام

نسال الله القدير ان يعجل بابعاد هذا الوباء عن بلدنا وامتنا وسائر بلاد المعمور انه سميع مجيب

ورمضان مبارك كريــــــم

والسلام

مجموعة من ابناء قبيلة بني بوحمدون

جماعة راس عصفور