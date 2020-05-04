كورونا ـ كوفيد 19 ـ المغرب : تسجيل 150 اصابة جديدة بالفيروس ، مقابل 215 من المتماثلين للشفاء

صرحت وزارة الصحة يومه الأثنين 4 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ150حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 5053 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد40249حالة … فيما تم تسجيل 5 حالات من الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في179 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة215 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 1653حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :85 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :1306حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 548 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس :662 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 39 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 1076 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 175 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 375 حالة

ـ جهة سوس ماسة :51 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :730 حالة

بقى ف دارك :