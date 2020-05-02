كوفيد 19 : وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 160 حالة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومه السبت 2 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ160حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4729 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد34638حالة … وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في173 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة173 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 1256حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :83 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :1203حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 546 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس :584 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 36 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 1059 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 175 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 329 حالة

ـ جهة سوس ماسة :51 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :657 حالة

بقى ف دارك :