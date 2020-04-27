كورونا ـ كوفيد 19 ـ المغرب يسجل فقط 55 حالة اصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاظ يقدر ب 70 في المائة
صرحت وزارة الصحة يومه الأثنين 27 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ فقط 55 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4120 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد25134 حالة … وتم تسجيلحالة وفاة جديدة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في162 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة102 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 695 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ جهة بني ملال خنيفرة :78 حالة
ـ جهة الدار البيضاء سطات :1075حالة
ـ جهة درعة تافيلالت : 494 حالات
ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2
جهة فاس مكناس :520 حالة
ـ جهة كلميم واد نون : 29 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة مراكش اسفي 843حالة ـ
ـ الجهة الشرقية 175 حالة
جهة الرباط سلا القنيطرة 306 حالة
ـ جهة سوس ماسة :50 حالات
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :544 حالة
بقى ف دارك :
Aucun commentaire