كورونا ـ كوفيد 19 ـ المغرب يسجل فقط 55 حالة اصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاظ يقدر ب 70 في المائة

صرحت وزارة الصحة يومه الأثنين 27 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ فقط 55 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4120 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد25134 حالة … وتم تسجيلحالة وفاة جديدة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في162 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة102 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 695 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :78 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :1075حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 494 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس :520 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 29 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 843حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 175 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 306 حالة

ـ جهة سوس ماسة :50 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :544 حالة

بقى ف دارك :