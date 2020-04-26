كورونا ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 168 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومه الأحد 26 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 168 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4065 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد23334حالة … وتم تسجيل حالتي 2 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في161 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة56 حالة ليصل المجموع الى 593حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :78 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :1068حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 493 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس :515حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 23 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 824حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 175 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 304 حالة

ـ جهة سوس ماسة :50 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :529 حالة

بقى ف دارك :