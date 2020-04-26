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كورونا ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 168 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

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صرحت وزارة الصحة يومه الأحد 26 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 168 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4065 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد23334حالة … وتم تسجيل حالتي 2 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في161 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة56 حالة ليصل المجموع الى 593حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ جهة بني ملال خنيفرة :78 حالة
ـ جهة الدار البيضاء سطات :1068حالة
ـ جهة درعة تافيلالت : 493 حالات
ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2
جهة فاس مكناس :515حالة
ـ جهة كلميم واد نون : 23 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة مراكش اسفي 824حالة ـ
ـ الجهة الشرقية 175 حالة
جهة الرباط سلا القنيطرة 304 حالة
ـ جهة سوس ماسة :50 حالات
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :529 حالة

بقى ف دارك :

 
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